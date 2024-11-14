BM'yi katliama yine yem yaptı

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), işgalci İsrail ordusunun bir buçuk aydır tam kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerine insani yardım girişini engellemeye devam ettiğini bildirdi. Bölgede genel açlık uyarısı yapılırken OCHA tarafından yapılan açıklama, İsrail'in insani yardım ekiplerini yem olarak kullandığını ortaya çıkardı. Açıklamada, İsrail ordusunun 11 Kasım'da BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) ekiplerine, Beyt Hanun'a sınırlı miktarda insani yardım ulaştırma izni verdiğini ve ekiplerin yardımları dağıtmasının hemen ardından bölgeyi vurduğunu bildirdi. Saldırıda en az 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilirken İsrail'in sığınaklardaki insanları bir araya toplayarak öldürme maksadıyla yardım girişine izin verdiği değerlendiriliyor.





1500 AİLE KUŞATMA ALTINDA

Gazze'deki Filistin Hükümeti Medya Ofisi'nin verilerine göre, Beyt Hanun'da hâlâ tam yıkılmamış binalarda ve 6 barınma merkezinde bulunan 1500 aile kuşatma altında açlıkla mücadele ediyor. WFP ekipleri, 11 Kasım'da İsrail güçlerinin izin vermesiyle bölgedeki Mehdiye eş-Şevva Okulu yakınlarında bulunan sivillere hazır yemek, buğday unu ve su gibi temel ihtiyaçlar ulaştırdı. Ancak kısa bir süre sonra İsrail güçleri bölgeyi kuşattı, bombaladı ve insanları kaçmaya zorladı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, Beyt Hanun'u işgal eden İsrail askerleri, bölgedeki sığınma merkezlerinde veya evlerde kalan yaklaşık 130 aileyi göçe zorladı. İsrail ordusunun askeri araçlardan yoğun şekilde topçu atışı yaptığını anlatan Filistinliler, kurşun sesleri altında silah zoruyla Salahaddin Caddesi'ne doğru gitmelerinin istendiğini ve zorla Beyt Hanun dışına çıkarıldıklarını anlattı.





SİSTEMATİK İNSANLIK SUÇU İŞLİYOR

Cibaliye Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'da, hava bombardımanlarının yanı sıra karadan da saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Beyt Hanun'da bulunan Filistinlileri tehcir etmek için saldırılarına ara vermiyor. Görgü tanıkları, tankların sürekli olarak binaları yıkmaya yönelik atışlar yaptığını ve top ateşi saldırılarının da sürdüğünü aktardı. Dün yapılan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında durumu değerlendiren BM İnsan Hakları'ndan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ilze Brands-Kehris, İsrail'in Gazze'de sistematik olarak insan haklarını ihlal ettiğini söyledi. Kehris, konuşmasında, İsrail'in bir yandan insani yardımlara izin vermeyip diğer yandan Gazze'deki yaşam merkezlerini tahrip ettiğine vurgu yaptı. "Özellikle Gazze'nin kuzeyinde zaten bir yıldır ağır hasarlı olan yaşam merkezleri son dönemdeki saldırılarla yaşamaya tamamen elverişsiz hale geldi" diye konuştu.





HAMAS: BEYT HANUN OLAYI SOYKIRIMIN PARÇASI

İsrail'in Beyt Hanun'da WFP ekiplerini yem olarak kullanmasına Hamas'tan da tepki geldi. Hareket, salı gecesi yayınladığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması çağrısına yanıt veriyormuş gibi davranarak uluslararası toplumu yanılttığını ve kandırdığını vurguladı. Açıklamada, "Yardımın başlamasından kısa süre sonra Beyt Hanun şehrine düzenlenen vahşi saldırı, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımının devamı" cümleleri kullanıldı. İsrail ordusunun bölgeye 3 tır insani yardım girişine izin vererek "sahte bir operasyon düzenlediği, ardından Filistinlilere acımasızca saldırdığı" belirtilen açıklamada, "Faşist ve işgalci İsrail hükümetinin uluslararası toplumun eylemsizliğinden ve sessizliğinden yararlanıyor" ifadelerine yer verildi.











