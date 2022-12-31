Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler üç yıla yakın sadece ayakta duruyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler protestoya başladı. Akademisyenlerin bu tutumu sonrasında üniversite içerisinde LGBT propagandası ve Kabe fotoğrafı yere serilerek provokasyona da kalkışıldı.

ÖĞRENCİLERİN İFTAR PROGRAMINDAN RAHATSIZ OLMUŞLARDI

Boğaziçi Üniversitesi'nde İslam Araştırmalar Kulübü'nün düzenlediği iftar programı akademisyenleri rahatsız etmiş, akademisyenlere destek veren kesimlerde öğrencileri hedef almıştı.

Akademisyenlerin eylemlerinden dolayı Boğaziçi Üniversitesi, University Ranking by Academic Performance Araştırma Laboratuvarınca açıklanan "dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi" sıralamasına girememişti.

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