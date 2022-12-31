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EĞİTİM

Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler üç yıla yakın sadece ayakta duruyorlar

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını protesto eden akademisyenlerin ayakta eylemi üçüncü yılına giriyor. 2 Ocak 2021 tarihinde başlayan protestolar üniversitenin eğitim sürecini de etkiliyor.

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Emre Ün Yeni Şafak
Boğaziçi Üniversitesinde akademisyenler üç yıla yakın sadece ayakta duruyorlar
Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen sadece ayakta duruyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler protestoya başladı. Akademisyenlerin bu tutumu sonrasında üniversite içerisinde LGBT propagandası ve Kabe fotoğrafı yere serilerek provokasyona da kalkışıldı.

ÖĞRENCİLERİN İFTAR PROGRAMINDAN RAHATSIZ OLMUŞLARDI

Boğaziçi Üniversitesi'nde İslam Araştırmalar Kulübü'nün düzenlediği iftar programı akademisyenleri rahatsız etmiş, akademisyenlere destek veren kesimlerde öğrencileri hedef almıştı.

Akademisyenlerin eylemlerinden dolayı Boğaziçi Üniversitesi, University Ranking by Academic Performance Araştırma Laboratuvarınca açıklanan "dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi" sıralamasına girememişti.

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