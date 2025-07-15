Bolu'da korkutan yangın: Medikal fabrikasındaki alevler kontrol altına alındı

Bolu Karacasu’da medikal fabrikasında çıkan yangın herkesi seferber etti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevler kontrol altına alındı.
Bolu'da medikal fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.
Karacasu beldesi Büyük Berk Mahallesi mevkisinde faaliyet gösteren bir medikal fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman işletme ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bolu'da medikal ürünlerin üretildiği fabrikada çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmasını başlattı.