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ANKARA

Bu fotoğraf damga vurdu: Tek tek not aldılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileri ile düzenlenen toplantıda konuşma yaptı. AB büyükelçilerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dikkatle dinlediği anlar kameraya yansıdı. Büyükelçilerin, Erdoğan'ın verdiği mesajları tek tek not aldığı görüldü.

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Haber Merkezi Diğer
Bu fotoğraf damga vurdu: Tek tek not aldılar
​Bu fotoğraf damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileri ile düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.

"Avrupa Birliği tarafından beklediğimiz karşılığı göremedik. Bize karşı oyalama taktikleri uygulandı" diyen Erdoğan,sözlerini "Tam üyelik yolunda attığımız adımların nasıl engellediğini bizzat gördüm, yaşadım. Maruz kaldığımız adaletsizliklere rağmen AB bizim stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor" ifadeleri ile sürdürdü.

TEK TEK NOT ALDILAR

AB büyükelçilerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dikkatle dinlediği anlar kameraya yansıdı. Büyükelçilerin, Erdoğan'ın verdiği mesajları tek tek not aldığı görüldü.

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