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POLİTİKA

Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim ne kadar oy alabilecek?

Vatandaş devam dedi: Areda Survey “Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?” sorusunu sordu

Areda Survey, vatandaşlara, “Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?” sorusu yöneltti. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan güvenini bir kez daha ortaya koydu. Ankete katılan 2 bin 445 kişiden yüzde 48,7’si Erdoğan’ı tercih etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Türkiye 2023 hedeflerine doğru ilerlerken, araştırma şirketi AREDA Survey’in yaptığı seçim anketi vatandaşların CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan’a duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu. Ayasofya camiinin 86 yıl sonra ibadete açıldığı dün (24 Temmuz) yapılan ve 2 bin 445 kişinin katıldığı ankette katılımcılara “Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 48,7’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tercih etti.

Areda Survey araştırmasının sonuçları açıklandı.

YAVAŞ İKİNCİ SIRADA

Katılımcıların yüzde 14,2’si Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a oy veririm derken, adı sık sık CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 13,6’da kaldı.

Areda'nın son seçim anketinde AK Parti yüzde 40'la birinci parti
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Areda'nın son seçim anketinde AK Parti yüzde 40'la birinci parti

DEMİRTAŞ’IN OYLARI DÜŞÜYOR

2018 seçimlerinde yüzde 8,4 Selahattin Demirtaş ile yin aynı seçimde yüzde 7,29 oy alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e verilen destek de eridi. Areda’nın anketine göre katılımcıların yüzde 7,7’si PKK üyesi olmak suçundan cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’a, yüzde 5,8’i ise Akşener’e oy vereceğini beyan etti.

KILIÇDAROĞLU İÇİN UMUT YOK

Anket sonuçları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için kötü bir sinyal oldu. Katılımcıların sadece yüzde 4,9’u Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini bildirdi. Cumhur ittifakı’nın diğer lideri olan MHP lideri Devlet Bahçeli’ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 3,5’te kaldı.

Devletimizle gurur duyduk: Areda Survey 3 bin 504 kişiye sordu
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Devletimizle gurur duyduk: Areda Survey 3 bin 504 kişiye sordu

YENİ PARTİLERE DESTEK DÜŞÜK

  • Anket, AK Parti’den ayrılarak kurdukları partilerle yarışa dahil olan isimlerin vatandaş nezdinde bir karşılığı olmadığını da ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 0,7’si Ali Babacan’a, yüzde 0,4’ü Ahmet Davutoğlu’na, yüzde 0,1’i ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e oy vereceğini bildirdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu tercih edenlerin oranı da yüzde 0,4 oldu.

Areda Survey salgın sürecini vatandaşa sordu: Tedbirlere güven de destek de tam
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı, gün boyu dünya basını tarafından yoğun ilgi gördü.Yazıları İsrail gazetesi Haaretz'de yayınlanan Amerikalı akademisyen Louis Fishman ise çok çarpıcı bir yorum yaptı. Fishman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya Camii'ndeki Kur-an'ı Kerim tilaveti anların fotoğrafını "Ben bile ürperdim. Bir noktada suskunlaştım ve içim birçok duyguyla karıştı. Kimse bu olayın büyüklüğünü hafife alamaz/küçük göremez" yorumu ile birlikte paylaştı.


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