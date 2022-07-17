Köyünde buldu: 50 kiloluk taşı incelenmesi için üniversiteye gönderdi

Taner Ünsal, farklı bileşenler içerdiğini düşündüğü taşı köy arazisinde bulduğunu söyledi. Ünsal, “Önce 'taş' diye düşündüm fakat biraz inceledikten sonra taşta değişiklik olduğunu gördüm. Taş olarak düşündüğüm şey yaklaşık 50 kilogram civarında” dedi.
Taş üzerinde inceleme yaptığını ve taşın bir bölümünü kırdığını söyleyen Ünsal, “Kırılan bölümün yaptığım internet araştırmalarına göre maden olduğunu düşünüyorum. Taş üzerinde her çeşit metal var, mıknatıs da tutuyor. Taş üzerinde alüminyum, bakır, demir, çinko karışımları olduğunu da düşünmekteyim” diye konuştu.
Bulduğu taşın araştırılmasını isteyen Ünsal, taşı incelenmek üzere Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’ne gönderdi.
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Gaziantep'te sabah saatlerinde yürüyüş için parka giden Mehmet Ali Kuş, rengi ve görünümü açısından oldukça dikkat çeken bir taş buldu.
Evine getirdiği taşı internet sitelerinde araştıran Kuş, tam olarak ne olduğunu öğrenemedi.
Kuş, \"Sabahın ilk saatleriydi daha hava yeni aydınlanıyordu, yolu tertemiz süpürmüşlerdi ben de tesadüfen gördüm taşı. O an dedim 'acaba bunu neden kaldırmamışlar.' Tam da kaldırımın dibindeydi, biraz da ağır bir taştı. Aldım ama sonrasında ısıyı görünce dağıldı. Dikkatimi çeken, yolun temiz olmasıydı. Baktığımda da normal ağır bir taştı, gök taşı olup olmadığını da bilmiyordum\" dedi.
Kuş, bulduğu taşın içerisinde elmas olan ve gök elması olarak bilinen bir gök taşı olabileceği yönündeki bilgiler üzerine ise heyecanlandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:<br> <br> \"Araştırdığım internet sitelerinde elimdekinin meteor olduğunu ve gök elması olarak bilinen nadir türlerden biri olabileceği bilgisine ulaştım. Bazı akademisyen ve bilim adamlarına da taşın resimlerini gönderdim. Onlar da gök elması olabileceğini ifade etti. Taştan bir parça alarak yaptırdığım analiz raporlarında ise, resimleri görenlerin tezini destekleyecek sonuçlar çıkmadı. Ama halen daha elimdeki taşı görenler, gök elması olarak bilinen meteor olduğunu söylüyor. Bazı sitelere baktım 35, 40 ve 50 bin dolara kadar satılanlar var. Bir uzmana sordum, 'eğer uzay elmasının meteoru ise daha da yüksek bir fiyata satabilirsin' dedi. Araştırmalar esnasında Amerika'da bir alıcıya ulaştım ama İngilizce bilmediğim için satamadım.\"
\"Her gün milyonlarca gök taşı dünyaya düşüyor\"<br> <br> Jeoloji Mühendisi ve Mücevher Uzmanı Prof. Dr. Murat Hatipoğlu de, esrarengiz taşla ilgili yaptığı yazılı değerlendirmede, dünya yüzeyine her gün milyonlarca gök taşı düştüğünü kaydetti.
Dünyaya düşen taşların bileşimi büyük oranda demir, titanyum, magnezyum, zirkon ve benzeri maddelerden oluştuğunu vurgulayan Prof. Dr. Hatipoğlu, “Hiçbir özelliği yoktur ve değersizdir. Ancak bu gelen meteor eğer bir karbon gezegeninden ise o zaman uzay elması (Karbonado) olur ki bu çok değerlidir. Bu yüzden gök taşının karbon testinin yapılması gerekir. Bunun alıcısı çoktur. Bir de bazı üniversiteler veya uzay araştırma merkezleri belli asteroitleri takip ederler ve bunların bileşimleri evrenin sırlarını çözmek için önemli veri kaynağı olduğu için mutlaka talep edilerek satın alınmak istenir. Ama öyle astronomik rakamlara değil. İnsanlar artık gök taşından zengin olma hayalini kurmasınlar\" ifadelerini kullandı.
Yürüyüş yaparken buldu: Esrarengiz taşın sırrını çözmeye çalışıyor
Gaziantep'te yaşayan Mehmet Ali Kuş, sabah yürüyüşü için gittiği parkta bulduğu esrarengiz taşın sırrını araştırıyor.
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Çatalelma köyünde çiftçilik yapan evli ve 5 çocuk sahibi Ramazan Şener, buğday ekili tarlasında farklı bir taş buldu.
Şener, bin 800 gram ağırlığında ve yaklaşık 20 santimetre çapındaki taşı evine götürdü.
Taşta bir farklılık olduğunu düşünen Şener, internetten araştırma yaptı ve taşın gök taşı olabileceğini değerlendirerek, inceleme yapılmasını istedi.
Şener, tarlada gezerken taşın dikkatini çektiğini belirterek, \"Taşın gök taşı olduğunu düşündüm. Taşta bir değişiklik olduğunu hissettim. Eve getirdiğimde taşı, mıknatıs tuttuğumda mıknatıs taşa yapıştı. İnternetten araştırmıştım, gök taşının özelliklerine baktım. Düştüğü yerde yarısı gömülü gibiydi. İncelenmesini istiyorum. Taşın farklı bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Yanıklar var üzerinde. İnternetten baktığımda düşerken yanarak düştüğü yazıyor. Her tarafında mıknatıs yapışıyor\" dedi.
Tarlada bulduğu 'meteor' sandığı taşın incelenmesini istiyor: Her tarafında mıknatıs yapışıyor
Çankırı'nın Çatalelma köyünde çiftçi 45 yaşındaki Ramazan Şener, buğday ekili tarlasında bulduğu taşın gök taşı (meteor) olduğunu iddia ederek, incelenme yapılmasını istedi.