Köyünde buldu: 50 kiloluk taşı incelenmesi için üniversiteye gönderdi

Kuş, bulduğu taşın içerisinde elmas olan ve gök elması olarak bilinen bir gök taşı olabileceği yönündeki bilgiler üzerine ise heyecanlandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:<br> <br> \"Araştırdığım internet sitelerinde elimdekinin meteor olduğunu ve gök elması olarak bilinen nadir türlerden biri olabileceği bilgisine ulaştım. Bazı akademisyen ve bilim adamlarına da taşın resimlerini gönderdim. Onlar da gök elması olabileceğini ifade etti. Taştan bir parça alarak yaptırdığım analiz raporlarında ise, resimleri görenlerin tezini destekleyecek sonuçlar çıkmadı. Ama halen daha elimdeki taşı görenler, gök elması olarak bilinen meteor olduğunu söylüyor. Bazı sitelere baktım 35, 40 ve 50 bin dolara kadar satılanlar var. Bir uzmana sordum, 'eğer uzay elmasının meteoru ise daha da yüksek bir fiyata satabilirsin' dedi. Araştırmalar esnasında Amerika'da bir alıcıya ulaştım ama İngilizce bilmediğim için satamadım.\"​