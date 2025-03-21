Bülent Turan 'Sarkozy' örneğiyle Özgür Özel'i uyardı: Gelişigüzel sokak çağrısı sorumlu bir siyasi tavır değil

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.

İBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmaları fırsat bilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geride kalan gün halkı sokağa davet etti.

Özel'in bu provokasyonuna İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan tepki gösterdi.

"Gelişigüzel sokak çağrısı sorumlu bir siyasi tavır değildir"

X hesabından Özel'in sokak çağrısına ilişkin açıklama yapan Turan, "Fransa’da Sarkozy yargılandı ceza aldı ve plastik kelepçe ile geziyor. Le Pen önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkıyor. Orada kimse sokak çağrısı yapmıyor" ifadelerini kullandı.

Turan, "Gelişigüzel sokak çağrısı sorumlu bir siyasi tavır değildir" dedi.

Turan'ın "Hukuk tanımadan, hukuk talep edilmez!" başlıklı paylaşımı şöyle:

"Fransa’da Sarkozy yargılandı ceza aldı ve plastik kelepçe ile geziyor. Le Pen önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkıyor. Onların da destekçileri var ama kimse oralarda sokak çağrısı yapmıyor.

Recep Tayyip Erdoğan 1998'de İBB Başkanıyken okuduğu şiirden dolayı 10 ay hapis cezasına çarptırıldığında ilk açıklaması: "Biz hukukun üstünlüğüne inanmış insanlarız. İnanıyorum ki adalet tecelli edecektir." oldu.

2009’da AK Parti’ye, hem de tek başına iktidarken kapatma davası açıldığında da ne Erdoğan, ne herhangi bir parti yetkilisi sokak çağrısı yapmadı. Aynı şekilde 367’de de sokak çağrısı yapılmadı.

Kobani Olayları gibi acı bir tecrübemiz varken, bugün adli bir süreç için gelişigüzel sokak çağrısı yapmak, gençleri polise saldırmak için kışkırtmak; sanki bu ülkeye bir şeyler kaybettirmemiş gibi hala Gezi rüyası görmek; her fırsatta hukuktan şikayet edip hukuk işini yapmaya kalktığında da sokakla tehdit etmek, sorumlu bir siyasi tavır değildir. Yapmayın!"







