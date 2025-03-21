İmamoğlu'nun ilk ifade işlemi sona erdi: Sorularınızı muhatap almıyorum

Ekrem İmamoğlu'nun ilk ifade işlemi sona erdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi. 121 sayfalık savunmasında suçlamalara yanıt veremeyen İmamoğlu, "Soruşturma karalamaya yönelik, hukuki ve ikna edici yanı yok." dedi. Gizli tanıkların iddialarının sorulması üzerine, "Sorularınızı muhatap almıyorum" yanıtını verdi. İmamoğlu, terör soruşturması kapsamında da ifade verecek. Murat Ongun ile Serdal Taşkın'ın İstanbulluların kişisel verilerini ele geçirmek için tasarladığı uygulama hakkında 'teknik bilgi' sahibi olmadığını söyleyen İmamoğlu, "Konuşan kişilerin de kimler olduğu belli değil" dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
“CHP’de para sayma görüntüleri” ve “kent uzlaşısı” soruşturmaları kapsamında İmamoğlu başta olmak üzere 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Savcılık, İmamoğlu ve şüphelilere, “terör örgütüne yardım etmek” ve “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak” suçlamalarında bulunmuştu.
Çarşamba günü gözaltına alınan İmamoğlu'nun ifade işlemleri tamamlandı.
İmamoğlu'nun kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği öğrenildi.
"Soruşturma karalamaya yönelik"
İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesinde, "Ben herhangi bir suç işlemedim. Suçlamaları şiddetle reddediyorum. Soruşturma karalamaya ve suç üretmeye yönelik, soruşturmanın hiçbir mantıki, hukuki ve ikna edici yanı yok. Burada bulunmamamın sebebi hakkımda başlatılan siyasi bir müdahale ve mücadele" dediği öğrenildi.
Tüm sorulara tek yanıt: "Sorularınızı muhatap almıyorum"
İfadesinde yüksek lisans mezunu ve aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu beyan eden
İmamoğlu, gizli tanıkların onlarca iddiasının ve yolsuzlukların sorulması üzerine, tüm sorulara
"Sorularınızı muhatap almıyorum"
şeklinde tek bir yanıt verdi.
Ongun'un ses kaydı soruldu: "Konuşan kişilerin kim olduğu belli değil"
İmamoğlu'na, gözaltındaki şüpheliler Murat Ongun ve Serdal Taşkın arasındaki İstanbulluların kişisel verilerinin ele geçirildiğine ilişkin konuşma kayıtları da soruldu. Kayıtta şüpheli Taşkın'ın, Ongun'a,
"DMP'den (Veri yönetimi platformu), 3, 4 kat belki 5, 6 kat para kazanırsınız. Ama bu çok büyük bir sorun ortaya çıkardı. Bizim bütün İstanbul'u gördüğümüz ortaya çıkar, göreceğimiz. Bizim için çok büyük bir sorun."
dediği dinletilen İmamoğlu,
"Bu konudaki teknik bilgiler kuşkusuz tarafımdan bilinemez. Sorulara esas teşkil eden ortam dinlemesine dayalı olduğu anlaşılan ses kaydının ne şekilde kimin tarafından alındığını bilinmediği gibi konuşan kişilerin de kimler olduğu belli değildir. Bu sebeplerle bu sorulara teknik olarak yanıt verebilmem mümkün değildir."
yanıtını verdi.
Sorulan sorulardan bazıları
Tanık İfadesi:
Murat Ongun olumlu görüş vermeden İBB sınırları içerisinde bir reklam çalışması yapmak mümkün değildir. İlgili yönetmeliklerde 15000 TL olan bir alanı 10 katı bazı durumlarda 20 katı fiyatlar talep ediyorlardı.
Örnek olarak yönetmeliklere göre belediyeye yatırılması gereken 100.000 TLlik bir reklam alanı için 1.000.000 TL talep ediyordu. Murat Ongun'dan onay aldıktan sonra 1.000.000 TLlik rakam 500.000 TL ye indirip resmi vergilerde geçerli 100.000 TL’yi belediyeye yatırtıp aradaki 400.000 TLyi 4 farklı yöntemle başka alanlara aktarıyorlardı.
Aradaki 400.000 TL fark nakdi ya da hediye, seyahat vb masraflar için Murat ONGUN ve yakın çevresinin harcamalarına götürülüyordu.
Bu soruyu muhatap almıyorum.
Müşteki şüpheli U.G'NİN rüşvet verdiğine ilişkin etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğinden bahisle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapmış olduğu başvurusunda özetle, sahibi olduğu Beylikdüzü ilçesi 1293 Ada 12 parsel de yer alan 11.mahalle projesinde Gül inşaat aş ve gül kentsel tasarım ltd şti arasında hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi imzaladığını, inşaya başlandıktan bir süre sonra; projenin devamının sağlanabilmesi, tadilat ruhsatının onaylanması, tadilatta oluşacak ilave ticari alanlara izin verilmesi, inşaatın rahat devam edebilmesi ve proje bittiğinde iskan alınabilmesi için 2 daire parası ve 13 adet bağımsız bölümün Ekrem İmamoğlu’nun eski ortağı olan Adem Soytekin'in sahibi olduğu Aksoy inşaat A.Ş firmasına devrinin dönemin belediye başkan yardımcısı Murat Çalık tarafından istendiğini, bu görüşmeye Zafer Gül'ün aracılık ettiğini, kendisinin başta kabul etmemesine rağmen Ali gül ve Zafer Gül’ün baskıları nedeniyle kabul etmek durumunda kaldığını, daire paralarını Zafer Gül aracılığı ile Fatih keleşe gönderdiğini, toplamda 13 adet daireyi ise Murat Çalık’ın yönlendirmesiyle Asoy inşaata devir ettiğini belirterek Cumhuriyet Başsavcılığında şikayetçi olduğu anlaşılmıştır.
TAKBİS Tapu kayıtlarında yapılan araştırmalarda şirketin tabloda yer verilen taşınmazların tamamını ASOY İnşaat firmasından 21.12.2023 tarihinde devraldığı anlaşılmış olup, Şirketin bankacılık işlem kayıtlarında yapılan araştırmalarda, ASOY inşaat şirketine söz konusu taşınmazlar için herhangi bir para transferi yapmadığı bilgisine rastlanmıştır.
Bu soruyu muhatap almıyorum.
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