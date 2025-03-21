İmamoğlu'nun ilk ifade işlemi sona erdi: Sorularınızı muhatap almıyorum

Soru:

Müşteki şüpheli U.G'NİN rüşvet verdiğine ilişkin etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğinden bahisle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapmış olduğu başvurusunda özetle, sahibi olduğu Beylikdüzü ilçesi 1293 Ada 12 parsel de yer alan 11.mahalle projesinde Gül inşaat aş ve gül kentsel tasarım ltd şti arasında hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi imzaladığını, inşaya başlandıktan bir süre sonra; projenin devamının sağlanabilmesi, tadilat ruhsatının onaylanması, tadilatta oluşacak ilave ticari alanlara izin verilmesi, inşaatın rahat devam edebilmesi ve proje bittiğinde iskan alınabilmesi için 2 daire parası ve 13 adet bağımsız bölümün Ekrem İmamoğlu’nun eski ortağı olan Adem Soytekin'in sahibi olduğu Aksoy inşaat A.Ş firmasına devrinin dönemin belediye başkan yardımcısı Murat Çalık tarafından istendiğini, bu görüşmeye Zafer Gül'ün aracılık ettiğini, kendisinin başta kabul etmemesine rağmen Ali gül ve Zafer Gül’ün baskıları nedeniyle kabul etmek durumunda kaldığını, daire paralarını Zafer Gül aracılığı ile Fatih keleşe gönderdiğini, toplamda 13 adet daireyi ise Murat Çalık’ın yönlendirmesiyle Asoy inşaata devir ettiğini belirterek Cumhuriyet Başsavcılığında şikayetçi olduğu anlaşılmıştır.