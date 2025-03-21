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İmamoğlu gibi sekiz isim daha var: 8 öğrencinin kütüğüne de 'DAÜ' yazılmış

İmamoğlu gibi sekiz isim daha var: 8 öğrencinin kütüğüne de 'DAÜ' yazılmış

Burak Doğan
04:0021/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu.

İstanbul Üniversitesi, diploma iptalinin gerekçesini açıkladı. Girne Amerikan Üniversitesi’nden gelen 8 öğrencinin kütüğüne de İmamoğlu’nunki gibi “Doğu Akdeniz” yazılmış. Bunun tüm Girne Amerikan öğrencileri için yapılmasının, olayın sehven gerçekleşmediğini ortaya koyuyor.

Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı. İstanbul Üniversitesi, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 27 kişinin diploma iptaline ilişkin gerekçeleri açıkladı. Dönemin İşletme Fakültesi yönetiminin usulsüzlük üstüne usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı. İmamoğlu’nun öğrenci kütük defterinde yazan “Doğu Akdeniz” ibaresinin o dönem Girne Amerikan Üniversitesi’nden gelen Ulaş Cenk Pehlivan, İsmail Doğan Yıldırım, Orhan Kuray, Mehmet Hanedar, Ahmet Selim Güsar, İsa Fatih Şabaz, Uğur Üstün ve Selçuk Kızıltaş’ın kütüğüne de yazıldığı belirlendi.

SEHVEN OLMADIĞI ORTADA

1990 yılında İngilizce İşletme bölümüne University College of Northern Cyprus (U.C.N.C.) adlı kuruluştan yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin tamamının öğrenci kütük defterlerine YÖK tarafından tanınan Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak kaydedildiği tespit edildi. İstanbul Üniversitesi, bu hatalı uygulamanın tüm U.C.N.C. öğrencileri için yapılmasının, olayın sehven yapılmadığı kanaati oluşturduğunu vurguladı. Bu öğrenciler Girne Amerikan Üniversitesi’nde okudukları halde okulla ilgili tek bir ibare yer almaması dikkat çekti.

FAKÜLTE KONTENJANI 100’E ÇIKARTTI

Öte yandan Milliyet Gazetesi’ne verilen ilanla başlayan kontenjan sürecinde önemli detaylar da günyüzüne çıktı. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Programı’nın 10 Ekim 1990 tarihi ve 26 sayılı kararıyla rektörlük makamını dahi bilgilendirmeden 100 kişiye çıkardığı ifade edildi.



#Diploma
#Ekrem İmamoğlu
#Doğu Akdeniz Üniversitesi
#Girne Amerikan Üniversitesi

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