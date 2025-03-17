10 maddede sahte diploma serüveni

İmamoğlu’nun çelişkili beyanları bunlarla da sınırlı değil. Yatay geçişe ilişkin bir röportajında “Girne’de 4 arkadaşla bir ev kiraladık. Ben, Murat, Hakan ve Ahmet. Bir sene bitti, Murat İstanbul’a geçti. Hakan da Amerika’daki paydaş olan okula gitti. Biz iki kişi kaldık. Sonraki sene ben de İstanbul Üniversitesi’ne başvuru yaptım. Zaten o dönemde 3 sene bu geçiş işleri oldu, sonra da iptal edildi” diyen İmamoğlu, savcılık ifadesinde, “1989 yılında GAÜ’den İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yapanları duymuştum. Ben de 1990 yılında geçiş ilanlarını takip ederek başvurumu yaptım” dedi. İmamoğlu bir başka röportajında ise, Murat adlı ev arkadaşının İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yapması üzerine kendisinin de başvurduğunu söyledi. Oysa ifadesinde “Geçiş yapanları duymuştum. İlanları takip edip başvuru yaptım” ifadeleriyle de bir başka çelişkiye imza attı.