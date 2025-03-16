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Diploma tehditleri: Testereyle keseceğiz!

Diploma tehditleri: Testereyle keseceğiz!

Saliha Engin
04:0016/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Ozan Özcan (ortada)
Ozan Özcan (ortada)

İmamoğlu’nun yatay geçişinin usulsüz olduğu gerekçesiyle 20 Şubat 2024’te savcılığa suç duyurusunda bulunan eski Memleket Partisi üyesi Ozan Özcan tehdit edildiğini anlattı: Annem aradı, ‘Oğlun bitti, onu öldüreceğiz’ diye ona küfür etmişler. Telefonu kapadım. Bu kez ağabeyim arayıp aynı şeyleri söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını gündeme getiren yanıyor. İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişinin usulsüz olduğu gerekçesiyle 20 Şubat 2024’te savcılığa suç duyurusunda bulunan eski Memleket Partisi Üyesi Ozan Özcan, tehditlerin hedefi oldu. Kendisini “İbrahim” ve “Selçuk” olarak tanıtan iki şahıs Özcan'ın annesi ve abisini arayıp mesajlar atarak tehdit etti. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Özcan, aldığı ölüm tehditlerini Yeni Şafak’a anlattı:

UZUN NAMLULU SİLAHLA TEHDİT

“Telefon geldiği sırada annem, anneannemin evindeydi, ben de kendi evimde. Annem arayıp, ‘İmamoğlu hakkında yazdıkların için beni aradılar, küfür ettiler ve oğlunu testereyle keseceğiz dediler’ ifadelerini kullandı. ‘Oğlun bitti, onu öldüreceğiz’ diye küfür etmişler. Telefonu kapadım. Bu kez İstanbul'dan abim arayıp aynı şeyleri söyledi. Kameramı açıp annemi arayan numarayı aradım. Kim olduğunu sordum, adının İbrahim olduğunu söyleyen şahıs, bana da küfür etti. Yanında biri vardı, onu da göstermesini istedim. Bana silah göstererek tehditler savurdu.”

ONGUN VE EKİBİ HEDEF GÖSTERDİ

“Murat Ongun, diploma olayıyla ilgili 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Bu kişilerin isimlerini açık biçimde yazıp bizi hedef gösterdi. Bu olaydan sonra kendimizi güvende hissetmiyoruz. PKK’lılarla bizi uğraştırıyorlar. Sıradan bir kişi uzun namlulu silahla birilerini tehdit etmez. İBB’nin resmi yetkililerinden şikayetçiyim. Yapabildikleri bütün manipülasyonları yaparak ellerindeki medya gücüyle bizi hedef gösterdiler. Biz Ankara’dayız abim İstanbul’da tek yaşıyor. Ailecek korkuyoruz, aklımız abimde.”



#Diploma
#Ekrem İmamoğlu
#Tehdit

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