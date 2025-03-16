Diploma tehditleri: Testereyle keseceğiz!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını gündeme getiren yanıyor. İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişinin usulsüz olduğu gerekçesiyle 20 Şubat 2024’te savcılığa suç duyurusunda bulunan eski Memleket Partisi Üyesi Ozan Özcan, tehditlerin hedefi oldu. Kendisini “İbrahim” ve “Selçuk” olarak tanıtan iki şahıs Özcan'ın annesi ve abisini arayıp mesajlar atarak tehdit etti. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Özcan, aldığı ölüm tehditlerini Yeni Şafak’a anlattı:

“Telefon geldiği sırada annem, anneannemin evindeydi, ben de kendi evimde. Annem arayıp, ‘İmamoğlu hakkında yazdıkların için beni aradılar, küfür ettiler ve oğlunu testereyle keseceğiz dediler’ ifadelerini kullandı. ‘Oğlun bitti, onu öldüreceğiz’ diye küfür etmişler. Telefonu kapadım. Bu kez İstanbul'dan abim arayıp aynı şeyleri söyledi. Kameramı açıp annemi arayan numarayı aradım. Kim olduğunu sordum, adının İbrahim olduğunu söyleyen şahıs, bana da küfür etti. Yanında biri vardı, onu da göstermesini istedim. Bana silah göstererek tehditler savurdu.”