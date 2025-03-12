İşte İmamoğlu'nun üniversiteye giriş belgesi: Giderken zengin gelirken fakir

İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ne usulsüz yatay geçişiyle ilgili soruşturmada ilginç bir belge ortaya çıktı. İmamoğlu sınavsız olarak kayıt yaptırdığı Girne Amerikan Üniversitesi’ne “Hesabında yüklü miktarda para” olduğuna dair banka referans mektubu verdi. İstanbul Üniversitesi’ne başvururken ise “Maddi durumum iyi olmadığı için gelmek istiyorum” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun KKTC’deki üniversiteden usulsüz şekilde İstanbul Üniversitesi’ne geçişine dair soruşturma sürüyor. İmamoğlu’nun usulsüz yatay geçişine ilişkin ortaya çıkan belge, sürecin doğru beyanlara dayanmadığını ortaya koydu.
BU BELGELERLE KAYIT YAPTIRDI
Yükseköğretim Denetleme Kurulu’nun 17 Şubat 2025 tarihli araştırma raporuna göre, Girne Amerikan Üniversitesi Rektörlüğü 20 Ocak 2025’te İmamoğlu’nun eğitim sürecine ilişkin belgeleri YÖK’e sundu. Bu belgelere göre İmamoğlu, 5 Eylül 1988 yılında İngilizce İşletme Yönetimi bölümüne kayıt yaptırdı. İmamoğlu üniversiteye kayıt sırasında, lise diploması, askerlik belgesi, adli sicil raporu, başvuru kayıt formu ile banka referansının onaylı örneklerini üniversiteye sundu. Yeni Şafak, İmamoğlu’nun üniversite kaydı için Kıbrıs’a ilk gittiğinde, bankadan aldığı teminat mektubuna ulaştı.
O REFERANS MEKTUBU
29 Ağustos 1988 tarihli Yapı Kredi Bankası Mumhaneönü Şubesi Müdürü Osman Zeki Kayıkçı imzalı belgede, Trabzon Ticaret Sicil Memurluğu’na kayıtlı bulunan İmamoğlu Ticaret Kolektif Şirketi’nin bankada ticari hesabının aktif olduğu belirtiliyor. Universiy Collage of Northern (Girne Amerikan Üniversitesi) hitaben yazılan 29 Ağustos 1988 tarihli referans mektubunda, “Trabzon Ticaret Sicil Memurluğu’na 6461 sivil NO’su ile kayıtlı bulunan İmamoğlu Ticaret Kolektif Şirketi’nin bankamızda 246-9 NO’lu ticari hesabı bulunmakta olup, bu hesap halen çalışmaktadır. Mevcut ve çalışmaları, hakkında bankamız tarafından ‘takdir edilir’ bir düzeydedir. Durumu referans mahiyetinde bilgileriniz rica ederim” ifadeleri yer alıyor.
SAVCILIKTA BUNDAN HİÇ BAHSETMEDİ!
O dönem YÖK tarafından tanınmayan Girne Amerikan Üniversitesi’nde bu 4 belgeyle başvuru yapan İmamoğlu savcılık sorgusunda, başvuru süreciyle ilgili tek laf etmemişti. İmamoğlu o günleri sorgusunda şu sözlerle anlatmıştı:
“Geçiş sürecimle ilgili alakalı 1989 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yapanları duymuştum. Ben de 1990 yılındaki ilanlarını takip ederek başvurumu yaptım. Başka söylemek istediğim bir husus yoktur.”
Puanı yetmemiş Kıbrıs’ı seçmiş
İstanbul Başsavcılığı’ndaki ifadesinde İmamoğlu, Trabzon Lisesi’nden mezun olduktan sonraki sürece dair şu ifadeleri kullandı:
- “Üniversite puanımın yetmediğinden inşaat fakültelerine girememiştim. Dün gibi hatırladığım tercihlerimde de İstanbul’daki inşaat fakültesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi vardı. Daha sonra ailem yapmış olduğu araştırmayla, futbolda profesyonel imza atmamam için, beni Kıbrıs’ta Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nde okumam için Kıbrıs’a gönderdi. Rahmetli amcam ile gitmiş olduğum bu seyahatte Doğu Akdeniz Üniversitesi inşaat bölümü ile ilgili kayıt girişimi yapmış olmama rağmen, orada ziyaret ederek gördüğüm Girne Amerikan Üniversitesi işletme bölümünü çok beğendim. Amcamı ikna ettim ve aşağıda anlatacağım şekilde o bölüme kaydımı yaptırdım. Kıbrıs’taki öğrenim hayatımda öncelikle Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde inşaat mühendisliği bölümüne girmek suretiyle kayıt olmaya gittim. Sonrasında Doğu Akdeniz ve Girne Amerikan Üniversitesi seviye sınavlarına girdim, inşaat mühendisliği okumak istememem hasebiyle Girne Amerikan Üniversitesinde işletme yönetimi bölümüne 1998 yılı kayıt yaptırdım.”
Giderken zengin gelirken fakir
- Yeni Şafak’ın ulaştığı bu belge, İmamoğlu’nun Kıbrıs’ta eğitim almaya başlarken maddi sorunlar yaşamadığının en önemli işareti olarak öne çıkıyor. Ancak daha sonraki süreçte ise İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi’ne yatay geniş başvurusu dilekçesinde maddi durumunun “kötülüğüne” dikkat çekiyor. İmamoğlu dilekçede, yatay geçiş talebi gerekçesini “Ekonomik durumum iyi olmadığından özellikle İstanbul Üniversitesi’nde okumak istediğimden” olarak ifade ediyor. 2 yıl arayla ortaya çıkan 2 belgedeki çelişki, usulsüz geçişin doğru beyanlara dayanmadığını da gözler önüne seriyor. İmamoğlu’nun yatay geçiş için İstanbul Üniversitesi’ne sunduğu formda, referans olarak yer alan iki isim de dikkat çekti. Bunlardan biri TBMM eski Başkanı, Trabzon Milletvekili Necmettin Karaduman olurken, diğeri ise Özalp Tazan. İmamoğlu’nun aile dostu nikah şahidi olan Karaduman, yatay geçişin yaşandığı yıllarda Türkiye siyasetinde son derece kritik bir isim. Tazan ise YÖK tarafından tanınmayan Girne Amerikan Üniversitesi’ne öğrenci temin eden organizatör olarak dikkat çekiyor.
Diploma soruldu, ‘Boş sorular’ dedi
- İmamoğlu, dün akşam katıldığı Ekol tv canlı yayınında usulsüz geçiş hakkındaki soruya Kıbrıs'taki kalecilik anılarını anlatarak cevap verdi, “Millet neden benim diplomamla uğraşıyor?" dedi. İmamoğlu, gazetecinin belediyenin sitesindeki özgeçmişinin değiştirilmesiyle ilgili sorusuna da “Boş sorular bunlar, ciddi sorun var mı bana?” diyerek çıkıştı.