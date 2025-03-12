İşte İmamoğlu'nun üniversiteye giriş belgesi: Giderken zengin gelirken fakir

Yeni Şafak’ın ulaştığı bu belge, İmamoğlu’nun Kıbrıs’ta eğitim almaya başlarken maddi sorunlar yaşamadığının en önemli işareti olarak öne çıkıyor. Ancak daha sonraki süreçte ise İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi’ne yatay geniş başvurusu dilekçesinde maddi durumunun “kötülüğüne” dikkat çekiyor. İmamoğlu dilekçede, yatay geçiş talebi gerekçesini “Ekonomik durumum iyi olmadığından özellikle İstanbul Üniversitesi’nde okumak istediğimden” olarak ifade ediyor. 2 yıl arayla ortaya çıkan 2 belgedeki çelişki, usulsüz geçişin doğru beyanlara dayanmadığını da gözler önüne seriyor. İmamoğlu’nun yatay geçiş için İstanbul Üniversitesi’ne sunduğu formda, referans olarak yer alan iki isim de dikkat çekti. Bunlardan biri TBMM eski Başkanı, Trabzon Milletvekili Necmettin Karaduman olurken, diğeri ise Özalp Tazan. İmamoğlu’nun aile dostu nikah şahidi olan Karaduman, yatay geçişin yaşandığı yıllarda Türkiye siyasetinde son derece kritik bir isim. Tazan ise YÖK tarafından tanınmayan Girne Amerikan Üniversitesi’ne öğrenci temin eden organizatör olarak dikkat çekiyor.