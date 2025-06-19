Cenazedeki yumruğa 4,5 yıl istendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i, Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi çıkışında yumruk atan şüpheli Selçuk Tengioğlu’na yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede şüphelinin 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin Atatürk Kültür Merkezi önünde yaklaşık 3 saat beklediğinin belirtildiği iddianamede, Tengioğlu’nun herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle irtibatının tespit edilemediği, başkaca eyleme iştirak eden kişi veya kişilere yönelik bir veriye rastlanmadığı kaydedildi.