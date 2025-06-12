Savcı 4,5 yıl hapis istedi

Savunmasında Kayseri’de yaşanan olaylara değinen Özdağ, “Savcılığın iddia ettiği gibi olayları ben kışkırtsaydım, gözaltına alınanlar arasında Zafer Partililer olurdu. Herhalde Zafer Partisi Genel Başkanı’nın kışkırtmalarından, en önce etkilenecek olanlar Zafer Partililer olurdu” diye konuştu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Özdağ’ın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep etti. Mütalaada ayrıca, Özdağ hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde yer alan “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” hükmünün uygulanması istendi.