Savcı 4,5 yıl hapis istedi

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan hakkında dava açılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık Ümit Özdağ ile avukatları hazır bulundu.
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Savunmasında Kayseri’de yaşanan olaylara değinen Özdağ, “Savcılığın iddia ettiği gibi olayları ben kışkırtsaydım, gözaltına alınanlar arasında Zafer Partililer olurdu. Herhalde Zafer Partisi Genel Başkanı’nın kışkırtmalarından, en önce etkilenecek olanlar Zafer Partililer olurdu” diye konuştu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Özdağ’ın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep etti. Mütalaada ayrıca, Özdağ hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde yer alan “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” hükmünün uygulanması istendi.