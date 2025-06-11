Ümit Özdağ yargılanıyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılandığı ve tutuklu bulunduğu dosya kapsamında, 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle bugün hakim karşısına çıktı.

Özdağ’ın dosyasına Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasına ek olarak 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlaması da eklendi.

Özdağ’ın dosyasına Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasına ek olarak 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlaması da eklendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklama talep etti.

Savcılık, Özdağ’ın 2020’den bu yana yaptığı 11 X paylaşımını delil gösterdi.

Tutuklama talebinde, Özdağ’ın göçmenlerle ilgili paylaşımlarının resmi kurumlar tarafından yalanlandığı belirtildi.

Ayrıca Temmuz 2024’te Kayseri’de meydana gelen ve 15 bin kişinin katıldığı protesto eylemlerinde 263 ikamet ve 166 araçta hasar oluştuğu, 25 emniyet ve itfaiye personelinin yaralandığı olayların şüphelisi olarak değerlendirildi.