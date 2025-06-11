Ümit Özdağ yargılanıyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılandığı ve tutuklu bulunduğu dosya kapsamında, 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle bugün hakim karşısına çıktı.
Duruşma saat 10.50 sıralarında başladı.
Tutukluluk süreci
Özdağ, 19 Ocak’ta partisinin Antalya’daki il başkanları toplantısındaki sözleri nedeniyle gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 20 Ocak’ta gözaltına alınan Özdağ, İstanbul’a getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklama talep etti.
Savcılık, Özdağ’ın 2020’den bu yana yaptığı 11 X paylaşımını delil gösterdi.
Göçmenlerle ilgili paylaşımlar
Tutuklama talebinde, Özdağ’ın göçmenlerle ilgili paylaşımlarının resmi kurumlar tarafından yalanlandığı belirtildi.
Ayrıca Temmuz 2024’te Kayseri’de meydana gelen ve 15 bin kişinin katıldığı protesto eylemlerinde 263 ikamet ve 166 araçta hasar oluştuğu, 25 emniyet ve itfaiye personelinin yaralandığı olayların şüphelisi olarak değerlendirildi.
Savcılık, Zafer Partisi ve destekçilerinin sosyal medya paylaşımlarının bu olayları etkilediğini belirtti.
Özdağ’ın paylaşımlarının 'halkın sosyal sınıf, ırk, din ve mezhep bakımından farklı özelliklere sahip kesimleri arasında kin ve düşmanlığa tahrik' suçu kapsamına girdiği ifade edildi.