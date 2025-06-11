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Ümit Özdağ yargılanıyor

Ümit Özdağ yargılanıyor

11:4711/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
DHA
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Ümit Özdağ yargılanıyor.
Ümit Özdağ yargılanıyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılandığı ve tutuklu bulunduğu dosya kapsamında, 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle bugün hakim karşısına çıktı.


Çağlayan Adliyesi 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi gereken duruşma salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Silivri Cezaevi 2 numaralı duruşma salonunda görülüyor.

Duruşma saat 10.50 sıralarında başladı.



Tutukluluk süreci


Özdağ, 19 Ocak’ta partisinin Antalya’daki il başkanları toplantısındaki sözleri nedeniyle gözaltına alındı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 20 Ocak’ta gözaltına alınan Özdağ, İstanbul’a getirildi.


Özdağ’ın dosyasına Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasına ek olarak 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlaması da eklendi.

Ankara’da gözaltına alındıktan sonra geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren Özdağ, oradan savcılığa gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklama talep etti.


Savcılık, Özdağ’ın 2020’den bu yana yaptığı 11 X paylaşımını delil gösterdi.


Göçmenlerle ilgili paylaşımlar


Tutuklama talebinde, Özdağ’ın göçmenlerle ilgili paylaşımlarının resmi kurumlar tarafından yalanlandığı belirtildi.


Ayrıca Temmuz 2024’te Kayseri’de meydana gelen ve 15 bin kişinin katıldığı protesto eylemlerinde 263 ikamet ve 166 araçta hasar oluştuğu, 25 emniyet ve itfaiye personelinin yaralandığı olayların şüphelisi olarak değerlendirildi.


Savcılık, Zafer Partisi ve destekçilerinin sosyal medya paylaşımlarının bu olayları etkilediğini belirtti.


Özdağ’ın paylaşımlarının 'halkın sosyal sınıf, ırk, din ve mezhep bakımından farklı özelliklere sahip kesimleri arasında kin ve düşmanlığa tahrik' suçu kapsamına girdiği ifade edildi.



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