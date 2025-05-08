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Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi

Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi

13:158/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
AA
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Avukatı, Ümit Özdağ'ın sağlık durumu sebebiyle hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yargılanmasına başlandı.



Duruşma ertelendi

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Özdağ ve avukatı katılmadı.

Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının duruşmaya katılamayacaklarına yönelik mazeret dilekçesi sunduklarını, Ümit Özdağ'ın sağlık durumu sebebiyle hastaneye sevk edildiğini, bu nedenle duruşmaya katılmayacağını bildirdi.


Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, avukatların mazeret dilekçelerini kabul ederek duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.



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