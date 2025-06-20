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Cesedi 6 yıl önce barajda bulunmuştu: 4 yaşındaki Melike Eşiyok cinayetine ilişkin davada karar çıktı

Cesedi 6 yıl önce barajda bulunmuştu: 4 yaşındaki Melike Eşiyok cinayetine ilişkin davada karar çıktı

16:3820/06/2025, Cuma
AA
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Melike Eşiyok cinayetine ilişkin davada baba ve üvey anneye ağırlaştırmış müebbet hapis cezası
Melike Eşiyok cinayetine ilişkin davada baba ve üvey anneye ağırlaştırmış müebbet hapis cezası

Çocuğun babası Cahit Eşiyok ve aynı evde yaşadığı Zehra Öztürker'e "çocuğa karşı canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırmış müebbet hapis cezası verilmesine karar veren mahkeme heyeti, anne Meryem Ataman'ın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti

Arnavutköy Sazlıbosna Barajı'nda 6 yıl önce cesedi balıkçılar tarafından bulunan Melike Eşiyok cinayetine ilişkin davada baba ve üvey anneye ağırlaştırmış müebbet hapis cezası

'un (4) ölümüne ilişkin yargılanan baba Cahit Eşiyok ve aynı evde yaşadığı Zehra Öztürker, "çocuğa karşı canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Zehra Öztürker ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu sanık Cahit Eşiyok da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.


Son sözü sorulan sanık Öztürker, suçsuz olduğunu, maktulü darbedenin ve öldürenin sanık Eşiyok olduğunu iddia etti.


Sanık Eşiyok ise yapmadığı bir suçtan yargılandığını, vefat edenin kızı olduğunu ve tahliyesini istediğini belirtti.


Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Eşiyok ve Öztürker'i "çocuğa karşı canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.


Heyet, tutuksuz sanık Meryem Ataman'ın ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.


İddianameden


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cahit Eşiyok'un "alt soya karşı ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "alt soya karşı ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı eziyet" suçundan ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapsi isteniyordu. Zehra Öztürker hakkında "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı eziyet" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.


Anne Meryem Ataman için ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyordu.



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