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POLİTİKA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen: Transların ameliyatı ve ilaçları SGK tarafından karşılansın

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, transların hormon tedavisinde kullandığı ilaçların ve ameliyatlarının SGK tarafından karşılanması önerisinde bulundu.

Haber Merkezi Diğer
​CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen
​CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, '20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü' kapsamında bir rapor yayımladı.

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"Hormon ilaçlarını SGK karşılasın"

Transların Türkiye’de temel haklarından yararlanmadığını belirten Gökçen, transların ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması gerektiğini söyledi.

Gökçen, raporda "Beden uyum sürecine erişimleri kolaylaştırılmalı, hormon ilaçları ve ameliyatlarının SGK kapsamında karşılanması sağlanmalıdır" önerisinde bulundu.

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