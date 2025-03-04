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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturma: İfadesi alınacak

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturma: İfadesi alınacak

00:334/03/2025, Salı
AA
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifade vermeye çağrıldı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifade vermeye çağrıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için 31 Ocak'ta İstanbul Adliyesi karşısında toplanan grubun kolluk güçlerine mukavemet ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun 31 Ocak'ta ifade için geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan kalabalıktan bazı kişilerin kolluk güçlerine mukavemet ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'i ifadeye çağırdı.


#Özgür Çelik
#CHP İstanbul İl Başkanı
#Soruşturma

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