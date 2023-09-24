CHP’de delegeye vaat yağmuru

CHP’de liderlik koltuğunun anahtarını elinde bulunduran delegeler için muhalefet ve yönetim vaatlerde sınır tanımıyor. Kasım’ın ilk haftasında 38’inci Olağan Kurultay’a hazırlanan CHP’de ne yönetim ne de muhalefet sonucu şansa bırakmak istemiyor. Seçimi garantiye alma istemi il kongrelerindeki yarışta kendini gösterirken, delegeler de altın devrini yaşıyor. Delege listelerine, genel merkeze ve CHP’nin teşkilatlarındaki etkili aktörlere yakın isimleri getiren Kılıçdaroğlu’na karşı değişimciler de atağa kalktı. Gelişmeleri gören, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun delegelerin tavrından tam olarak emin olmadığı kaydediliyor.

TEHDİT İNCE’DEN BÜYÜK

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu’nun Muharrem İnce ile yarıştığı kongrelerde aldığı sonuçları da kurmaylarına hatırlattığı öğrenildi. İnce’nin delegeden 2014 ve 2018’te topladığı imza sayısının 3 katı kadar oy aldığını anımsatan Kılıçdaroğlu, bu kurultaydaki tehdidin İnce’den çok büyük olduğunu yakın çevresine söylediği öğrenildi. CHP kaynakları, bu kapsamda kurmayların da büyük kurultaya seçilen delegeleri markaja aldığını aktardı.

DELEGE AĞALARI MARKAJDA

Bu nedenle daha fazla delegeyi kontrolüne almak isteyen tarafların para ve güç kartını açtığı ileri sürülüyor. İl, ilçe belediye başkanlığı, PM ve belediye meclisi üyelikleri, belediye bürokrasinde tepe görev, sonraki seçimlerde milletvekili adaylığı gibi çok sayıda vaadin havada uçuştuğu konuşuluyor. Delegelere para aktarılmaya başlandığı Doğu ve Güneydoğu’daki delege ağalarına da bu noktada parti yönetiminde etkili pozisyonlar önerildiği gelen bilgiler arasında.

İmzadan daha az oy aldı

2014’teki 18’inci Olağanüstü Kurultay’da 177 imzayla aday olan İnce, 415 delegenin oyunu almıştı. 2018’deki 36. Olağan Kurultay’da 166 delegenin imzasıyla aday olan İnce, bu sefer de 447 oy almıştı. İki kongrede de Kılıçdaroğlu’nun el altından imza desteği sağladığı iddia edilmişti.

SİİRT KONGRESİ KARAKOLLUK: CHP’de oraklı kavga

CHP Siirt İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi’nde arbede yaşandı. Orakla kavgaya karışan bir partiliye alandakiler müdahalede bulundu. Bir tesiste düzenlenen ve 2 liste halinde gidilen kongreye, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, aday olan mevcut başkan Enver Güneş ile diğer aday CHP Merkez İlçe Başkanı Metin Özer ve partililer katıldı.

POLİS YATIŞTIRDI

Konuşmaların ardından delegelerin oy kullanma sırasında bazı partililer arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü. Sandalyelerin havada uçuştuğu arbedenin ardından polis ekipleri salona girerek, güvenlik önlemi aldı. Tesis bahçesinde de süren kavgada bir partilinin orak çıkartarak çevresindekilere sallaması üzerine çevredekiler müdahalede bulundu. Polis ekipleri araya girerek gerginliği sona erdirdi. Polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına alırken oy verme işlemine devam edildi.







