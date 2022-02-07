CHP’den eşcinseller için yasal düzenleme: Birimlerimiz çalışma yürütüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulundu. Maksadını kelime oyunuyla gizleyip ‘LGBT’ demeden mesajını veren Kılıçdaroğlu, “cinsel yönelim”in yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacağını açıkladı.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu’nun bu söylemi, eşcinsel evliliklere yönelik bir adım mı atılacağı” sorularını ve tepkilerini de beraberinde getirdi. Bu vaate ilişkin CHP Genel Başkanı Yardımcısı Faik Öztrak açıklama yaptı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak

AYRIMCILIK SAVUNMASI

CHP MYK'sı sonrası kameralar karşısına geçen Öztrak, ayrımcılığı önlemek için bu adımı attıklarını ve partideki ilgili birimlerin çalışma yaptığını söyledi.

Öztrak, "CHP tüm yurttaşlarımızın insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit fırsatlarla yararlanmasını her türlü ayrımcılığın önlenmesini en önemli hedeflerinden biri görüyor. İlgili birimlerimiz gerekli çalışmaları yürütüyor" dedi.

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