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POLİTİKA

CHP’den eşcinseller için yasal düzenleme: Birimlerimiz çalışma yürütüyor

Kemal Kılıçdaroğlu’nun LGBT’liler için yasal düzenleme vaadinde bulunarak eşcinsel evliliğin önünü açma girişimine CHP’den açıklama geldi. Parti sözcüsü Faik Öztrak, ayrımcılığın önlenmesini amaçladıklarını savundu ve partideki ilgili birimlerin bu konuda çalışma yürüttüklerini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP’den eşcinseller için yasal düzenleme: Birimlerimiz çalışma yürütüyor
Kılıçdaroğlu'nun vaadi tepkileri beraberinde getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulundu. Maksadını kelime oyunuyla gizleyip ‘LGBT’ demeden mesajını veren Kılıçdaroğlu, “cinsel yönelim”in yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacağını açıkladı.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu’nun bu söylemi, eşcinsel evliliklere yönelik bir adım mı atılacağı” sorularını ve tepkilerini de beraberinde getirdi. Bu vaate ilişkin CHP Genel Başkanı Yardımcısı Faik Öztrak açıklama yaptı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak
CHP Sözcüsü Faik Öztrak

AYRIMCILIK SAVUNMASI

CHP MYK'sı sonrası kameralar karşısına geçen Öztrak, ayrımcılığı önlemek için bu adımı attıklarını ve partideki ilgili birimlerin çalışma yaptığını söyledi.

  • Öztrak, "CHP tüm yurttaşlarımızın insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit fırsatlarla yararlanmasını her türlü ayrımcılığın önlenmesini en önemli hedeflerinden biri görüyor. İlgili birimlerimiz gerekli çalışmaları yürütüyor" dedi.

Kılıçdaroğlu eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulundu: LGBT’ye evlilik vaadi mi?
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