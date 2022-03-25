Gündem CHPden LGBT butonu Bayraklı Belediyesinden üçüncü cinsiyet dayatması
İZMİR

CHP’den ‘LGBT’ butonu: Bayraklı Belediyesi'nden üçüncü cinsiyet dayatması

Kılıçdaroğlu’nun eşcinseller için yasal düzenleme vaadinin ardından CHP’li belediyeler harekete geçti. Serdar Sandal’ın başkanlığını yaptığı Bayraklı Belediyesi skandal bir icraata imza attı. Belediye internette sadece ortaokul ve lise öğrencilerinin başvurabildiği eğitim programının başvuru formunda yer alan cinsiyet bölümüne ‘Erkek’ ve ‘Kadın’ seçeneğinin yanında ‘Diğer’ butonunu da ekledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP’den ‘LGBT’ butonu: Bayraklı Belediyesinden üçüncü cinsiyet dayatması
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşcinsellere yönelik yasal düzenleme vaadinin ardından CHP’li belediyelerden de paralel adımlar geliyor. İzmir’de Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun yeğeni olan Serdar Sandal’ın başkan olduğu Bayraklı Belediyesi skandal bir icraata imza attı.

Belediye internet ortamında sadece ortaokul ve lise öğrencilerinin başvurabildiği eğitim programının başvuru formunda yer alan cinsiyet bölümüne ‘Erkek’ ve ‘Kadın’ seçeneğinin yanında ‘Diğer’ butonunu da ekledi.

İNKARA KALKIŞTILAR

Çocuğunu kursa göndermek isteyen aileler CHP’nin üçüncü cinsiyet açılımını fark ederek belediyeye tepki gösterdi. Formda yer alan ‘diğer’ seçeneğini apar topar kaldıran belediye önce ‘formda öyle bir seçenek yok’ diyerek aileleri yalanlamaya kalkıştı.

Serdar Sandal
Serdar Sandal

Ancak aileler forma ilişkin ekran görüntülerini paylaşınca Bayraklı Belediyesi ‘Diğer’ seçeneğinin yanlışlıkla konulduğunu iddiasında bulundu. Skandala AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Bolat’tan tepki geldi. Bolat, “Bu çocuklarımıza yönelik üçüncü bir cinsiyetin dayatılmasıdır. Bu uygulama milli ve manevi değerlerimize bir saldırıdır. Bayraklı Belediyesi’ni şiddetle kınıyoruz” dedi.

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