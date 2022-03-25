CHP’den ‘LGBT’ butonu: Bayraklı Belediyesi'nden üçüncü cinsiyet dayatması

Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşcinsellere yönelik yasal düzenleme vaadinin ardından CHP’li belediyelerden de paralel adımlar geliyor. İzmir’de Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun yeğeni olan Serdar Sandal’ın başkan olduğu Bayraklı Belediyesi skandal bir icraata imza attı.

Belediye internet ortamında sadece ortaokul ve lise öğrencilerinin başvurabildiği eğitim programının başvuru formunda yer alan cinsiyet bölümüne ‘Erkek’ ve ‘Kadın’ seçeneğinin yanında ‘Diğer’ butonunu da ekledi.

İNKARA KALKIŞTILAR

Çocuğunu kursa göndermek isteyen aileler CHP’nin üçüncü cinsiyet açılımını fark ederek belediyeye tepki gösterdi. Formda yer alan ‘diğer’ seçeneğini apar topar kaldıran belediye önce ‘formda öyle bir seçenek yok’ diyerek aileleri yalanlamaya kalkıştı.

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Serdar Sandal

Ancak aileler forma ilişkin ekran görüntülerini paylaşınca Bayraklı Belediyesi ‘Diğer’ seçeneğinin yanlışlıkla konulduğunu iddiasında bulundu. Skandala AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Bolat’tan tepki geldi. Bolat, “Bu çocuklarımıza yönelik üçüncü bir cinsiyetin dayatılmasıdır. Bu uygulama milli ve manevi değerlerimize bir saldırıdır. Bayraklı Belediyesi’ni şiddetle kınıyoruz” dedi.

GÜNDEM CHP’li belediyeler LGBT için gaza bastı