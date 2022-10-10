CHP'li 29 belediyede Avrupa Birliği tarafından finanse edilen LGBT birimi faaliyette

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un geçen günlerde Meclis gündemine “Eşitlik Şefliği” kurulması teklifini getirdi. Kadın ve Aile Müdürlüğünün yönetmeliğini değiştiren teklif, AK Parti grubunun oylarıyla reddedildi.

Ancak Esenyurt Belediyesi'nde reddedilen 'Eşitlik Birimi' 29 belediyede mevcut.

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EŞİTLİK BİRİMİ NE?

Aydınlık'tan Kaan Arslan'ın haberine göre, Avrupa Birliği (AB), ABD, İsveç, Hollanda büyükelçilikleri, Sorosçu Açık Toplum Vakfı tarafından resmen desteklenen Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CEİD) birçok belediyeyle Eşitlik Birimi kurulması için görüşme yaptı.

Bunun sonucunda bazı belediyelerin kadın çalışmaları müdürlüklerinde Eşitlik Birimi adıyla alt birimler kuruldu. Toplumsal cinsiyet eşitliği adıyla hareket eden birimlerin önceliği LGBT.

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YABANCI BÜYÜKELÇİLİKLERDEN DESTEK

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CEİD) de resmi internet sitesinde derneğin “kuir” ve “feminist” olduğunu, “LGBTİQA+ hareketinde yer aldığını” ve “ikili cinsiyet sistemini sorguladığını” ifade ediyor.

Derneğin resmi destekçileri arasında Şişli ve Kadıköy Belediyeleri ile Avrupa Birliği, ABD Büyükelçiliği, İsveç Büyükelçiliği, Hollanda Büyükelçiliği ve ABD merkezli Açık Toplum Vakfı da yer alıyor.

Ayrıca derneğin “değerlerimiz” açıklamasında LGBTİ+ hareketi, kuir ve feminizm yer alıyor.

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FİNANS AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN

CEİD, 2021’de hazırladığı “Belediye Eşitlik Birimleri Mevcut Durum Analizi” raporunda Beşiktaş, Beylikdüzü, Kadıköy, Şişli, İzmir Büyükşehir, Buca, Konak, Çiğli, Karabağlar, Karşıyaka, Menemen, Çankaya, Eskişehir Büyükşehir, Muratpaşa, Nilüfer, Odunpazarı, Gaziantep Büyükşehir, Kars, Ortahisar, Trabzon Büyükşehir, Seyhan Belediyesi ile eşitlik birimi kurulması yönünde görüşme yaptığını belirtti.

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Raporda projenin Avrupa Birliği tarafından finanse edildiği de belirtiliyor.

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İLK KADIKÖY BELEDİYESİ'NDE KURULDU

Birimi ilk kuran belediyelerden CHP'li Kadıköy Belediyesi, Toplumsal Eşitlik Birimiyle “toplumsal cinsiyet eşitliğini baz alan politikalarının derinleştirilmesi, bu politikaların sivil toplum işbirlikleriyle geliştirilmesi, kurum içindeki toplumsal cinsiyet eşitliği kültürünün içselleştirilmesine” yönelik çalışmalar yapıyor.

Öte yandan Kadıköy Belediyesi Kent Konseyi’nin LGBTİ+ Meclisi de bulunuyor. Belediye bünyesindeki iki birim, birlikte LGBT’ye yönelik faaliyetler yürütüyor.

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ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NDEKİ SORUMLU: AİLE TERÖRDÜR

Şişli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Eşitlik Birimi de LGBT konusunda çalışmalar yapıyor.

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Ailenin “terör” olduğunu savunan Suntekin, LGBT örgütü KAOS-GL’nin internet sitesindeki yazısında çocuğun anne ve babayla olan kan bağının kutsal olmadığını, aile dışında hayatın olduğunu ve bu yöndeki faşizmle de mücadele edilmesi gerektiğini ileri sürüyor.

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BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ ‘TOPLUMSAL CİNSİYET’ EĞİTİMLERİ YAPIYOR

Beşiktaş Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde de Eşitlik Birimi bulunuyor.

Müdürlüğün görevi “yerel nüfusun yapısına ve ihtiyaçlarına yönelik sosyal politikalar üretmek, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını tüm yerel hizmetler alanlarında yaygınlaştırmak” olarak tanımlanırken buradaki Eşitlik Birimi'nin görevi de “Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz ile Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki ilişkileri geliştirerek toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları düzenler” şeklinde aktarılıyor.

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İZMİR BÜYÜKŞEHİR’DE CİNSİYETSİZLEŞTİRME ÇOCUKLARDAN BAŞLIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü de “toplumsal cinsiyet” adı altında cinsiyetsizlik çalışmaları yürütüyor.

Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Şube Müdürlüğü Çocuk Hakları Birimi de yönergesinde “Çocukların toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalıklarını artırıcı çalışmalar yapmak” ifadeleriyle bu çalışmaları çocuklara yönelik de yürüttüğünü açıklıyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ'NİN LGBT ‘FARKINDALIĞI’

Nilüfer Belediyesi LGBT konusunda resmi çalışmalarda bulunan belediyeler arasında yer alıyor.

Belediyenin Kent Konseyinde 9 Aralık 2018’de yapılan Toplum Cinsiyet Eğitiminde, LGBT konusundaki çalışmalar, “Kadın erkek eşitliği, LGBTİ+ farkındalığı, şiddete ve ayrımcılığa karşı mücadele yöntemleri hakkında atölyeler gerçekleştiren gençler, hak arayışları konusunda uzun uzun konuşma fırsatı yakaladılar” sözleriyle ifade ediliyor.

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Nilüfer Belediyesi Kent Konseyi, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına da tepki gösterdi. Bursa Kadın Platformuyla yapılan ortak açıklamada, “Soruyoruz, neden bu cinayetlere engel olması gerekenler onun yerine kadına yönelik şiddeti önleyecek yasaları dahi iptal etmeye çalışıyor? Her bir cümleniz kadınlara, çocuklara LGBTİ+lara artan şiddet olarak dönüyor” ifadeleri kullanıldı.