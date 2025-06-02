CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya: Trabzon'da içki içmeye yer yok

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın, Trabzon Turizm Değerlendirme Toplantısı’nda “İçki içme alanımız yok, bu konuda cesur olamıyoruz” sözleri dikkat çekti.
Trabzon'un CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı, dikkat çeken bir tartışmanın merkezine oturdu. Başkan Ahmet Kaya, 17 Mayıs tarihinde katıldığı TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu toplantısında, dikkat çeken bir öneri ortaya attı.
Kentin turizm potansiyelini yeterince kullanamadığını öne süren Kaya, bunun sebebi olarak eğlence alanlarının eksik olmasını gösterdi.
Turizmin bir bütün olduğunu belirten Başkan Kaya, eğlence başlığının da bu bütünün bir parçası olduğunu söyledi. Trabzon'da içki içmek için herhangi bir alan olmadığına işaret eden Kaya, “İçki içmek isteyen turistler Trabzon’da bu imkanı bulamadıkları için Batum’a gidiyorlar. Bu konuda cesur adımlar atmak zorundayız. Yoksa turizmden hak ettiğimiz payı alamayız” ifadelerini kullandı.