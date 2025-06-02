Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Trabzon
CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya: Trabzon'da içki içmeye yer yok

CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya: Trabzon'da içki içmeye yer yok

09:242/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın, Trabzon Turizm Değerlendirme Toplantısı’nda “İçki içme alanımız yok, bu konuda cesur olamıyoruz” sözleri dikkat çekti.

Trabzon'un CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı, dikkat çeken bir tartışmanın merkezine oturdu. Başkan Ahmet Kaya, 17 Mayıs tarihinde katıldığı TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu toplantısında, dikkat çeken bir öneri ortaya attı.


Kentin turizm potansiyelini yeterince kullanamadığını öne süren Kaya, bunun sebebi olarak eğlence alanlarının eksik olmasını gösterdi.


Turizmin bir bütün olduğunu belirten Başkan Kaya, eğlence başlığının da bu bütünün bir parçası olduğunu söyledi. Trabzon'da içki içmek için herhangi bir alan olmadığına işaret eden Kaya, “İçki içmek isteyen turistler Trabzon’da bu imkanı bulamadıkları için Batum’a gidiyorlar. Bu konuda cesur adımlar atmak zorundayız. Yoksa turizmden hak ettiğimiz payı alamayız” ifadelerini kullandı.









#ahmet kaya
#ortahisar
#trabzon
#chp
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TZOB GENEL BAŞKANI ŞEMSİ BAYRAKTAR AÇIKLADI: Kurban Bayramı’nın ekonomiye katkısı nedir? Büyükşehirlerde hisse bedeli ne kadar?