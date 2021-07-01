Gündem CHPli Şişli Belediyesi çalışanı küçük çocuklara Tarlabaşındaki merkezde LGBT eğitimi veriyor
POLİTİKA

CHP'li Şişli Belediyesi çalışanı küçük çocuklara Tarlabaşı'ndaki merkezde LGBT eğitimi veriyor

İstanbul Taksim'de bulunan Tarlabaşı Toplum Merkezin'de Suriyeli, Türk ve Roman çocuklara LGBT eğitimleri veren C.S'nin, CHP Şişli Belediyesi’nde çalıştığı ortaya çıktı. Merkezin ‘Parlayan Çocuklar’ adlı çocuk dergisi aracılığıyla çocuklara PKK/PYD propagandası yaptıran C.S., CHP’li belediyelerde çocuk ve eşcinsellik hakkında konferanslar da veriyor.

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CHPli Şişli Belediyesi çalışanı küçük çocuklara Tarlabaşındaki merkezde LGBT eğitimi veriyor
LGBT eğitimleri veren C.S.

Taci ve tecavüz skandallarıyle gündemden düşmeyen CHP, şimdi de çocuk istismarıyla gündemde. Milat Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul Taksim'de bulunan Tarlabaşı Toplum Merkezin'de Suriyeli, Türk ve Roman çocuklara LGBT eğitmenleri veren C.S'nin, CHP Şişli Belediyesi’nde çalıştığı ortaya çıktı. Suriyeli, Türk ve Roman çocuklarını eşcinsel ve PKK’lı yapmak için faaliyet yürüten yurtdışı fonlu Tarlabaşı Toplum Merkezi'nde eğitim veren toplumsal cinsiyet eşitliği uzmanı C.S. ve E.S.'nin özellikle küçük yaşta çocukları ve gençleri eşcinsel olmaya yönlendirdiği belirlendi.

CHP’de LGBT rezaleti!
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CHP’de LGBT rezaleti!

  • İsmini açıklamak istemeyen bir tanık, yurtdışından fonlanan İstanbul merkezli üç STK’da daha benzeri olayların yaşandığını iddia etti.

CHP’de LGBT rezaleti!
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CHP’de LGBT rezaleti!

Ahlaksız paylaşımlar yapıyor

Tarlabaşı Toplum Merkezi kurucularından LGBT savunucusu, çocuklara LGBT empoze eden, Instagram hesabında ahlak dışı, eşcinsel cinsel ilişki çizimleri paylaşan C.S.'nin CHP Şişli Belediyesi Eşitlik Birimi Mülteci Meclisi’nde görev yaptığı, çalışma alanı olarak özellikle LGBT üzerine çalışabileceği mültecileri seçtiği belirlendi.

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