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CHP’li Yaşar Okuyan'dan tehdit gibi açıklamalar: Akşener Altılı Masa'yı dağıtırsa elimde belgeleri var açıklarım

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in masayı dağıtması halinde bunun bir bedeli olacağını, elinde Akşener’in İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler olduğunu, bunları Kılıçdaroğlu’na da dosya olarak verdiğini ifade etti. Okuyan, "Sokağa çıkamaz. Konuşturtmasın beni. İhanettir" diyerek Akşener'e sert tepki gösterdi.

16:38 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yaşar Okuyan - Meral Akşener

Yaşar Okuyan - Meral Akşener

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun törenle partiye kattığı CHP'li Yaşar Okuyan bir televizyon kanalında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. 'Kılıçdaroğlu kazanamaz' algısını İYİ Parti'nin organize ettiğini belirten Okuyan, Akşener'in 'Kazanacak bir adayla çıkmalıyız' sözlerinin hatırlaması üzerine "Meral Hanım çık da bir göreyim seni. Sen son seçimde adaylığını koydun yüzde 7 alamadın" dedi.



'MASAYI DAĞITIRSAN BELGELERİ AÇIKLARIM'

Okuyan açıklamalarının devamında elinde Meral Akşener'in İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler olduğunu ve Altılı Masa'yı dağıtması durumunda bunları açıklayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Meral Akşener masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına terslik yaparsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler ve dosyalar var hepsini açıklarım. Hepsi de İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler. Sokağa çıkamaz. Konuşturtmasın beni. İhanettir"

Okuyan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Meral Akşener ile ilgili belgelerin olduğu bir dosya verdiğini de öne sürdü. Yaşar Okuyan Akşener'in rahmetli ağabeyinin 40 senelik arkadaşı olduğunu ve onun hatırına sustuğunu da belirtti.


#CHP
#İYİ PARTİ
#Yaşar okuyan
#Meral Akşener
#Kemal Kılıçdaroğlu
2 saat önce
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CHP’li Yaşar Okuyan'dan tehdit gibi açıklamalar: Akşener Altılı Masa'yı dağıtırsa elimde belgeleri var açıklarım
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