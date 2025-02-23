Çıkarma gemisi Ç-159 10 ayda denize indi

Yerli ve milli imkanlarla inşa edilen çok sayıda deniz platformu Mavi Vatan’da Türk bayrağını dalgalandırıyor. Bunların sonuncusu, Yeni Tip Çıkarma Gemisi (YLCT) Ç-159 oldu. Anadolu Tersanesi'nde inşa edilen gemi, dün düzenlenen törenle denize indirildi. 2024 yılında başlanan projenin sözleşmesi Nisan 2024’te imzalanmıştı. 10 ay gibi kısa bir sürede birinci gemi tamamlandı. Gemi, kabul testleri tamamlandıktan sonra bu yıl içerisinde Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilecek. Proje kapsamında Anadolu Tersanesi ana yükleniciliğinde 8 geminin inşa faaliyetlerinin sürdüğü bilgisini veren Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Kalan 7 gemiyi de proje takvimine uyumlu bir biçimde kalan 27 ay içerisinde tamamlayarak donanmamıza teslim edeceğiz” dedi.