Çıkarma gemisi Ç-159 10 ayda denize indi

8 Yeni Tip Çıkarma Gemisi projesinin ilk gemisi olan Ç-159 10 ayda denize indirildi. Kalan 7 gemi 27 ay içinde teslim edilecek. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Bu başarı, yalnızca ülkemiz değil dost ve kardeş ülkelerimizin de gurur kaynağı" dedi.
Yerli ve milli imkanlarla inşa edilen çok sayıda deniz platformu Mavi Vatan’da Türk bayrağını dalgalandırıyor. Bunların sonuncusu, Yeni Tip Çıkarma Gemisi (YLCT) Ç-159 oldu. Anadolu Tersanesi'nde inşa edilen gemi, dün düzenlenen törenle denize indirildi. 2024 yılında başlanan projenin sözleşmesi Nisan 2024’te imzalanmıştı. 10 ay gibi kısa bir sürede birinci gemi tamamlandı. Gemi, kabul testleri tamamlandıktan sonra bu yıl içerisinde Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilecek. Proje kapsamında Anadolu Tersanesi ana yükleniciliğinde 8 geminin inşa faaliyetlerinin sürdüğü bilgisini veren Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Kalan 7 gemiyi de proje takvimine uyumlu bir biçimde kalan 27 ay içerisinde tamamlayarak donanmamıza teslim edeceğiz” dedi.
YERLİLİK YÜZDE 80
Görgün, milli savaş sistem ve ekipmanı kullanılan gemilerdeki yerlilik oranının, son 23 yılda yüzde 20'den yüzde 80 seviyelerine çıktığını vurguladı. Türkiye’nin gemi inşa, donatım ve idamesini gerçekleştirebilen sayılı ülkeler arasında bulunduğunu kaydeden Görgün, bu başarıyı şimdi de milli uçak gemisi ve milli denizaltı geliştirerek taçlandıracaklarını dile getirdi.