Cumhur kazandı

AK Parti, 14 Mayıs seçimlerinde 79 ilde milletvekili çıkararak TBMM’deki üstünlüğünü korurken seçim haritasına da damgasını vurdu. AK Parti, dün yapılan milletvekili seçiminde TBMM’de 600 milletvekilinden 267’sini aldı. AK Parti’nin vekil çıkaramadığı iller Tunceli ve Hakkâri oldu. AK Parti, 60 ilde birinciliği sandıklarda kaptırmazken, en çok oyu da Bayburt’tan aldı.

EN YÜKSEK OY BAYBURT’TAN

60 ilde birinciliği bırakmayan AK Parti 30 büyükşehrin 21’inde birinci parti oldu. AK Parti milletvekili seçimlerinde büyükşehirlerden İstanbul, Ankara, Bursa, Adana, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa, Balıkesir, Denizli, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Manisa ve Malatya’da yarışı önde göğüsledi. AK Parti Bayburt’ta 2018 seçimlerinde aldığı yüzde 57,5 oyu artırarak, 59,99’a yükseltti.

İKİ ŞEHRİ BOŞ GEÇTİ

2018 seçimlerinde Batman’da 1 milletvekili bulunduran AK Parti Batman’da listesine yer verdiği HÜDA PAR ile 2 milletvekili çıkarttı. AK Parti’nin milletvekili çıkaramadığı iller Tunceli ve Hakkari oldu. 1 Kasım, 7 Haziran ve 24 Haziran seçimlerinde de AK Parti Tunceli’den milletvekili çıkaramamıştı. 2018 seçimlerinde Hakkâri’den 1 milletvekili çıkaran AK Parti bu seçim de milletvekili çıkaramadı.

KABİNE MECLİS’E

Aday listelerinde birinci sırada yer alan kabine üyeleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer , Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yeni dönemde Mecliste olacak.

Mevcut bakanların yanı sıra eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep’ten, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de Artvin’den TBMM’ye girdi.

Meclis yeniden şekillendi

Cumhur İttifakı oyların yüzde 49,47’si ile 323 milletvekili çıkardı. Oyların yüzde 35,72’sini alan AK Parti, TBMM’ye 267 milletvekili gönderirken, MHP yüzde 10,14 ile 51 milletvekili çıkardı. Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2,86 ile TBMM’de 5 vekil ile temsil edilecek. Oyların yüzde 35,09’unu alan Millet İttifakı ise 211 milletvekili ile TBMM’de yer alacak. Yüzde 25,23 oyla 167 milletvekili çıkan CHP, Meclis’te ana muhalefet rolünü üstlenmeye devam edecek. İYİ Parti ise yüzde 9,87’yle 44 milletvekili çıkardı. Yüzde 10,32 oy alan Emek ve Özgürlük İttifakı Meclis’e 63 milletvekili gönderdi. Oyların yüzde 8,62’sini alan Yeşil Sol Parti 66 milletvekili çıkarırken, TİP yüzde 1,55 ile 4 milletvekili çıkardı. ATA İttifakı ise seçimlerden yüzde 2,34 oyla çıktı.

Salt çoğunluk Cumhur’da

Türkiye, 81 il, 922 ilçede sandığa koştu. Katılım oranının yüzde 88 olduğu seçimlerde Cumhur İttifakı 301 olan salt çoğunluğu elde etti. AK Parti, MHP, Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR’dan oluşan Cumhur İttifakı, yüzde 49,7 oy oranıyla 323 koltuğa sahip oldu. AK Parti 267, MHP 51, Yeniden Refah Partisi 5 milletvekili ile Meclis’te temsil edilecek.

Millet İttifakı 211’e takıldı

Millet İttifakı, milletvekilliği seçimlerinde oyların yüzde 34,9’unu aldı. 6 partinin iki liste ile girdiği ittifak, 211 koltukla Meclis’te temsil edilecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’na oy veren Yeşil Sol Parti seçmeni milletvekili seçimlerinde kendi partisini bölgede birinci parti yaptı.

AK Parti’nin renkli isimleri

Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş Ankara’dan, İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen İsmail Ok Balıkesir’den vekil seçildi. Gazeteci Yazar Hulki Cevizoğlu İstanbul’dan, Sanatçı ve Müzisyen Yücel Arzen İstanbul’dan, Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu da Manisa’dan, gazeteci Şebnem Bursalı ve Memleket Partisi’nden AK Parti’ye geçen Mehmet Ali Çelebi de İzmir’den vekil seçildi.

HÜDA PAR’dan 3 isim seçildi

Seçimlere AK Parti listelerinden giren HÜDA PAR’a İstanbul, Gaziantep, Mersin ve Batman illerinden yer verilmişti. AK Parti listelerinde İstanbul 3. Bölge 4’üncü sıradan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gaziantep 6’ıncı sıradan Şehzade Demir, Mersin 4’üncü sıradan Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç milletvekili seçildi. Batman’dan HÜDA PAR Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı ise Meclis’e giremedi.











