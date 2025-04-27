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Cumhurbaşkanı Erdoğan Arapça öğretmeni Ahmet Karaman'ın cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arapça öğretmeni Ahmet Karaman'ın cenaze namazına katıldı

15:0127/04/2025, Pazar
DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lisede Arapça öğretmeni olan Ahmet Karaman'ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrenciliği döneminde Arapça öğretmeni olan Ahmet Karaman hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına katıldı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Cenaze namazının ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız, İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki Arapça hocalarımızdan, değerli eğitimci Ahmet Karaman Beyefendi'yi bugün ebediyete uğurladık. Hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli ailesine, talebelerine ve İmam Hatip camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun." İfadelerine yer verdi.

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