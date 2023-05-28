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Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını Külliye'de yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim zaferi sonrası gelenekselleşmiş balkon konuşmasını Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağı öğrenildi.

16:49 . 28/05/2023 Pazar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü seçimlerde zafer ulaşması durumunda bir geleneği değiştirecek.

Kazandığı tüm seçimlerde AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğer bu seçimi de kazanırsa bu kez Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana binasındaki balkonda vatandaşlara seslenecek.

Basın mensupları için yer hazırlandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde gerekli hazırlıklar yapılırken seçimi buradan takip edecek basın mensupları için de yer ayrıldı.



#recep tayyip erdoğan
#balkon konuşması
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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