Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını Külliye'de yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Erdoğan oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada "Dünya tarihinde yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen bir ülke yok. Türkiye demokratik bir mücadelesini en güzel bir şekilde verdi. Katılım son ana kadar rehavete ulaşmadan gerçekleşmesini vatandaşlarımdan rica ediyorum." dedi.