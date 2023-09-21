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Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk ile görüşmesini anlattı: Büyük ihtimalle İzmir Teknofest'e gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın İzmir'de düzenlenecek Teknofest'e katılacağını belirtti. "Ben kendisini İzmir Teknofest'e davet ettim. İzmir Teknofest'e de büyük ihtimalle gelecek." diyen Erdoğan, "Yanında genel müdürü de vardı ona da talimatı verdi ve özellikle de Efes'e vurgu yaptı. 'Ben İzmir'in methini duydum ve İzmir Teknofest'e katılmaya çalışacağım.' dedi." diye konuştu.

19:52 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde görüştüğü Elon Musk'ın İzmir Teknofest'e 'büyük ihtimalle katılım sağlayacağını' belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde görüştüğü Elon Musk'ın İzmir Teknofest'e 'büyük ihtimalle katılım sağlayacağını' belirtti.

ABD temasları boyunca Türk ve Amerikan iş insanlarıyla toplantılar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı da Türkevi'nde kabul etti. Musk'ın, oğluyla katıldığı kabul samimi havada geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Türkevi'nde, aralarında TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu'nun da bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Elon Musk büyük ihtimalle İzmir Teknofest'e gelecek"

Musk'ın İzmir'de düzenlenecek TEKNOFEST'e katılacağını belirten Erdoğan,
"Ben kendisini İzmir Teknofest'e davet ettim. İzmir Teknofest'e de büyük ihtimalle gelecek."
diye konuştu. Erdoğan, sözlerinin devamında,
"Yanında genel müdürü de vardı ona da talimatı verdi ve özellikle de Efes'e vurgu yaptı. 'Ben İzmir'in methini duydum ve İzmir Teknofest'e katılmaya çalışacağım.' dedi."
diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk görüşmesinden samimi görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk görüşmesinden samimi görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı kabul etti. Musk, kabule oğluyla geldi. Basına kapalı kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından kabule ilişkin yapılan açıklamaya göre, basına kapalı kabulde Erdoğan, Musk'a, Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarını, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni anlattı. Togg'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Erdoğan, Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanlarının doğabileceğini belirterek, Musk'ı İzmir'de düzenlenecek TEKNOFEST'e davet etti. Erdoğan, Musk'a kendi yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının İngilizce versiyonu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki reform talebinin gerekçelerinin anlatıldığı "BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım" kitabını, Musk'ın çocuğuna da futbol topu hediye etti.

"Türkiye’nin İHA ve SİHA’larını takip ettiğini ve başarılı bulduğunu anlattı"

Bahse konu görüşmenin detayları şöyle:
Soru: "New York'ta çok önemli görüşmeler yaptınız. En dikkat çeken görüşmelerden biri de Elon Musk ile yaptığınız görüşmeydi. Tesla'nın Türkiye'de bir fabrika kurması konuşulmuş aramızda. Bu konuda somut bir takvim var mı? İkincisi bir uydu projesi de gündeme gelmiş görüşmenizde. Bu konuda bir somut gelişme var mı? Bir de küçük çocuğuyla geldi. Onu nasıl karşıladınız?"

-Musk ile gerek Tesla'nın Türkiye'de yatırım yapması gerekse uzay çalışmalarında müşterek adım atma konularını görüştük. Arkadaşlarımızla bir çalışma inşallah yapacaklar. Ben kendisini İzmir Teknofest'e davet ettim. İzmir Teknofest'e de büyük ihtimalle gelecek. Yanında genel müdürü de vardı ona da talimatı verdi ve özellikle de Efes'e vurgu yaptı. “Ben İzmir'in methini duydum ve İzmir Teknofest'e katılmaya çalışacağım.” dedi. Arkadaşlarımız da kendileriyle irtibat halinde olacaklar. İnşallah İzmir'e gelirse gençlerimizi çok çok cezbeden bir İzmir Teknofest'i olur.

Türkiye’nin İHA ve SİHA’larını takip ettiğini ve başarılı bulduğunu anlattı. Ülkemizin son yıllarda teknoloji alanında elde ettiği başarıların farkında ve bilincinde. Bu da yatırımlarını Türkiye’ye taşıması için itici güç olacaktır. Sadece Musk değil, bu konulardaki başarılarımızı artık bütün dünya takdir ediyor. Akıncımız, Kaanımız, Kızılelmamız, ATAK’tan Hürküş’a varıncaya kadar her adım çok yakından izleniyor ve ses getiriyor. Sadece savunma sanayi sektöründe olanlar değil, ülkelerin halklarına varıncaya kadar attığımız adımların ne kadar ilgiyle izlendiğini görmek bizi memnun ediyor. Azerbaycan’da gerçekleştirilen TEKNOFEST’te yerli ve milli teknolojilerimizin ne kadar bilindiğini ve milletimizi gururlandırdığına şahit olduk.

"Biz kendisine dört kitap hediye ettik, o koltuğunun altına iki tanesini sıkıştırabilmiş"

Soru: Musk’a ziyaretinde hediye ettiğimiz kitaplar sosyal medyada en çok konuşulan hadiselerden bir tanesi oldu. Bu kitaplarla alakalı olarak aranızda bir sohbet geçti mi?
-
Biz kendisine dört kitap hediye ettik. O koltuğunun altına iki tanesini sıkıştırabilmiş. “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” ve “BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım” kitaplarımız elinde.

Biliyorsunuz “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabımızda, “Dünya Beşten Büyüktür” felsefesi ile yola çıkmış, dünyanın geleceğini etkileyecek alanlarda insanlığın kaderinin yalnız beş ülkenin insafına bırakılmasının doğru olmadığını vurgulamıştım.

"BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım" kitabımızda ise bizim neden BM reformu yapılmasını istediğimizi, somut gerekçeler ve önerilerin ışığında anlatıyoruz. Biz o kitaplara yazdığımız her tespitin, her önerinin kıymetinin uluslararası toplum tarafından anlaşılacağından eminiz. Biz tüm önerilerimizde ve adımlarımızda samimiyiz çünkü.



#Recep Tayyip Erdoğan
#TEKNOFEST
#Elon Musk
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