Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı öncesi diplomasi trafiği yeni telefon görüşmeleriyle devam ediyor.

Gün içerisinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşen Erdoğan daha sonra Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesinde Türkiye ile Mısır ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

'Eşgüdüm halinde hareket' vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Mısır’ın bölgemizi ilgilendiren meselelerde eşgüdüm halinde hareket etmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, İsrail’in Gazze’de sağlanan ateşkesi ihlal etmesi sonrası bölgede yeniden başlayan soykırımın bir an önce son bulması, kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanması için Türkiye ile Mısır’ın birlikte çalışmasının faydalı olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini, insani yardımların El-Ariş limanına sevkiyatının süreceğini, Mısır’ın desteklerine de müteşekkir olduklarını ifade etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanımız, Es-Sisi’nin Ramazan Bayramı’nı da kutladı.

Gardaş'la da bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan’ın “iki devlet tek millet” anlayışıyla iş birliğini geliştirmeye devam edeceğini belirtti.

Erdoğan görüşmede, Aliyev’in Ramazan Bayramı’nı da kutladı.

Pezeşkiyan ile Türkiye-İran ilişkileri görüşüldü

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için önümüzdeki süreçte gayretlerin devam edeceğini belirtti.

Görüşmede Erdoğan, Pezeşkiyan’ın Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.



