Albayrak Grubu'nun Gine'de inşa ettiği 'Recep Tayyip Erdoğan Camii' açıldı: Kardeşliğimizin ortak mührü

Gine'nin başkenti Konakri'de Albayrak Grubu tarafından inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılışı gerçekleşti. Osmanlı-Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan cami toplam 7 milyon dolara mal oldu. Cami açılışına canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak Grubu'na teşekkür etti. Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak da törende yaptığı konuşmada "Manevi ve ailevi değerlere büyük ehemmiyet veren inançlı bir kişi olarak askeri kışla bünyesinde inşa ettiğimiz Recep Tayyip Erdoğan Cami benim için Conakry kent dokusuna işlediğimiz bir mücevherdir adeta" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Albayrak'a özel teşekkür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine'nin başkenti Konakri'de inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Camisi'nin açılış törenine Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden canlı bağlantıyla katıldı.
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'Kent dokusuna işlediğimiz bir mücevher adeta'
- Manevi ve ailevi değerlere büyük ehemmiyet veren inançlı bir kişi olarak askeri kışla bünyesinde inşa ettiğimiz Recep Tayyip Erdoğan Cami benim için Conakry kent dokusuna işlediğimiz bir mücevhedir adeta.
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'Recep Tayyip Erdoğan' camii hakkında
Bu kapsamda bir “kültür cami” olarak tasarlanan proje, Osmanlı ve Selçuklu mimari etkilerinin izlerini taşımaktadır. Caminin tezyinatında, Türk tarihini ve İslam geleneğini yansıtan motifler kullanılmıştır.
Ayrıca, minber, korkuluk, kürsü ve zemin kattaki Bursa tarzı ahşap kemerler ölçüye göre yapılmış olup, Türkiye'den gelen usta bir hattat, caminin iç kısmına sanatsal hatlar uygulamıştır. Mihrap (dua nişi) mermerden özel olarak inşa edilmiştir. Cami, 7 avize ile 25 aplikten oluşan 9 metre çapında merkezi bir avize ile aydınlatılmaktadır. Ayrıca, içeride ve dışarıda 8 kameralı bir kamera güvenlik sistemi kurulmuştur.