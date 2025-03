Albayrak Grubu'nun Gine'de inşa ettiği 'Recep Tayyip Erdoğan Camii' açıldı: Kardeşliğimizin ortak mührü

"Her ne kadar ülkelerimiz coğrafi olarak birbirinden uzak da olsa, her iki Cumhurbaşkanımızın mesafe tanımaksızın bu anlamlı açılışa katılmaları iki ülke arasındaki dostluk bağlarının ne kadar güçlü ve derin olduğunun en büyük nişanesidir. Zira her iki ülke halkını birbirine bağlayan manevi ve kültürel değerler birdir"