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Albayrak Grubu'nun Gine'de inşa ettiği 'Recep Tayyip Erdoğan Camii' açıldı: Kardeşliğimizin ortak mührü

Albayrak Grubu'nun Gine'de inşa ettiği 'Recep Tayyip Erdoğan Camii' açıldı: Kardeşliğimizin ortak mührü

11:1329/03/2025, Saturday
G: 29/03/2025, Saturday
Yeni Şafak
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Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak da Konakri'deki Albayrak Grubu tarafından inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılışına katıldı.
Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak da Konakri'deki Albayrak Grubu tarafından inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılışına katıldı.

Gine'nin başkenti Konakri'de Albayrak Grubu tarafından inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılışı gerçekleşti. Osmanlı-Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan cami toplam 7 milyon dolara mal oldu. Cami açılışına canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak Grubu'na teşekkür etti. Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak da törende yaptığı konuşmada "Manevi ve ailevi değerlere büyük ehemmiyet veren inançlı bir kişi olarak askeri kışla bünyesinde inşa ettiğimiz Recep Tayyip Erdoğan Cami benim için Conakry kent dokusuna işlediğimiz bir mücevherdir adeta" ifadelerini kullandı.

Gine
'nin başkenti Konakri'de Albayrak Grubu tarafından inşa edilen
'Recep Tayyip Erdoğan Camii'
hizmete alındı 2 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen ve bin 175 vatandaşa hizmet edecek olan cami toplamda 7 milyon dolara mal oldu.

Albayrak Grubu tarafından finanse edilen caminin açılış törenine Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Gine Cumhurbaşkanı
Mamadi Doumbouya
, Gine Başbakanı Amadou Oury Bah, Gine Milli Savunma Bakanı Aboubacar Sidiki Camara, Gine Diyanet İşlerinden Sorumlu Bakan Karamo Diawara ve Albayrak İnşaat Genel Müdürü Yunus Yılmaz'ın yanı sıra kabine üyesi bakanlar, büyükelçiler ve diplomatik misyon şefleri de katıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açılış törenine Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden canlı bağlantıyla katılarak
Albayrak Grubu
na özel teşekkür etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Albayrak'a özel teşekkür


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine'nin başkenti Konakri'de inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Camisi'nin açılış törenine Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden canlı bağlantıyla katıldı.


Dost ve kardeş Gine halkına en derin selam ve sevgilerini ilettiğini söyleyen Erdoğan, Albayrak Grubu ve çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bugün sadece bir caminin değil aynı zamanda kalpten kalbe kurdukları bir kardeşlik köprüsünün de açılışını yaptıklarını ifade etti.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Albayrak Grubu'na özel teşekkür
Gündem
29 March, Saturday


Erdoğan, 2023 yılında temelini attıkları caminin tüm Müslümanlar için hayırlı olmasını niyaz ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim inancımızda camiler sadece taş ve harçla yükselen yapılar değil akıl, iman ve vicdanla inşa edilen eserlerdir. 3 bin 200 metrekarelik geniş bir alan üzerine inşa edilen bu kıymetli eser de aramızdaki kardeşliğin bir nişanesi olacaktır. Aynı anda 2 bin 100 kişinin ibadet edebileceği şekilde tasarlanan camimiz maşallah mimarisiyle, tezyinatıyla, peyzajıyla göz dolduruyor. Osmanlı cami mimarisinin tek hacimli ve revaklı etkilerini ihtiva eden bu eserle Gine'de Türk-İslam geleneğinin zengin süsleme motiflerini tüm insicamıyla yansıtmayı hedefledik."

'Gine'de kendimi evimde hissediyorum'


Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Albayrak
törende yaptığı konuşmada Gine Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na ve yoğun mesaisine rağmen teveccüh gösterip telekonferans ile davete icabet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.


"Her ne kadar ülkelerimiz coğrafi olarak birbirinden uzak da olsa, her iki Cumhurbaşkanımızın mesafe tanımaksızın bu anlamlı açılışa katılmaları iki ülke arasındaki dostluk bağlarının ne kadar güçlü ve derin olduğunun en büyük nişanesidir. Zira her iki ülke halkını birbirine bağlayan manevi ve kültürel değerler birdir"
ifadelerini kullanan Ahmet Albayrak
"Her gün aynı mabette birlikte saf tutup, aynı kıbleye yönelerek birlikte ibadet ediyoruz. O nedenle işim gereği birçok yabancı ülkeye gitmeme rağmen Gine’de kendimi her zaman evimde hissediyorum. Conakry sokaklarını, İstanbul sokakları kadar iyi biliyorum"
dedi.


'Kent dokusuna işlediğimiz bir mücevher adeta'


Ahmet Albayrak'ın açıklamasının devamı şöyle:

"2017 yılından bu yana liman, havalimanı, katı atık toplama, toplu taşıma, tarım gibi birçok farklı inşaat ve işletme projesini Gine’de başarıyla hayata geçirmiş olmamıza rağmen, mübarek Ramazan Bayramı’nın arifesinde Türk-İslam mimarisinin özelliklerini yansıtan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın adıyla onurlandırılan bu cami projesinin açılışında sizlerle bir arada olmak benim için büyük bir gurur ve onur kaynağı.

  • Manevi ve ailevi değerlere büyük ehemmiyet veren inançlı bir kişi olarak askeri kışla bünyesinde inşa ettiğimiz Recep Tayyip Erdoğan Cami benim için Conakry kent dokusuna işlediğimiz bir mücevhedir adeta.

Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Albayrak İnşaat Genel Müdürü Yunus Yılmaz, Gine Cumhurbaşkanı Mamadi Doumbouya ile birlikte...

Bu manevi eser, Gine ve Türkiye halkları arasındaki din kardeşliğinin ortak mührü mahiyetindedir. Aynı zamanda bu tarz manevi eserler bildiğiniz gibi sadaka-i cariye kabilindendir. Öyle ki sizlerin de çok iyi bildiği gibi insan öldükten sonra amel defteri kapanır, ancak üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i cariye, yararlanılan ilim ve anne babasına dua eden salih evlat.

Ahmet Albayrak caminin içerisindeki detayları inceledi.

Bugün burada açılışını yaptığımız bu önemli eser de sadaka-i cariye niteliğinde olup, emeği geçen ve katkıda bulunanların amel defterlerine hayatları sona erdikten sonra da sevap işlemesine vesile olacaktır inşallah.

Bu mübarek Ramazan ayında Osmanlı-Selçuklu motiflerini ihtiva eden bu önemli manevi eserin Gine ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının pekişmesine hizmet etmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.


'İki ülke arasında dostluk bağlarını pekiştirecek'


Türkiye diplomasisinin güçlü bir destekçisi olarak, faaliyet gösterdiğimiz alanlardaki tecrübemizi paylaşmak suretiyle Afrika ülkelerinin kalkınması yolunda samimi bir ortağı olmak üzere yola çıktığımızı, bu yolda Gine Cumhuriyeti’ne olan güçlü inancımızı Sayın Cumhurbaşkanlarımın huzurunda bir kez daha ifade etmek isterim.

Maneviyat yüklü bu güzel eserin iki ülke arasındaki dostluk bağlarını pekiştirmesini, yeni projeler ve uzun soluklu kalıcı iş birlikleri için sağlam bir zemin oluşturmasını temenni eder, Ramazan Bayramınızı tebrik eder hepinize saygılarımı sunarım."


'Recep Tayyip Erdoğan' camii hakkında


Dönemin Genelkurmay Başkanı, Sadiba Koulıbaly'nin Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Albayrak’tan, askeri yerleşke içerisinde bulunan inşaat aşamasındaki cami projelerine destek talebinde bulunması üzerine, Albayrak Grubu yeni ve daha kapsamlı bir projeyle karşılık vermiştir. Albayrak İnşaat 10 Ekim 2022 tarihinde Gine’nin başkenti Conakry’de bulunan Samory Touré Askeri Kışlası bünyesinde Selçuklu-Osmanlı mimarisinde bir cami inşaatı projesine başlamıştır.

2.500 m²'lik bir alan üzerine inşa edilen cami 1.100 m²'lik kapalı alana sahiptir. İçeride 475, dışarıda 700 kişi olmak üzere toplam 1.175 mümine hizmet verme kapasitesine sahip olan Cami projesi toplam 7 milyon dolara mal olmuştur.

Bu kapsamda bir “kültür cami” olarak tasarlanan proje, Osmanlı ve Selçuklu mimari etkilerinin izlerini taşımaktadır. Caminin tezyinatında, Türk tarihini ve İslam geleneğini yansıtan motifler kullanılmıştır.


Kubbeler alüminyumdan yapılırken, cami 24 vitray pencere ile çevrelenmiştir. Her biri şerefeli olan iki minarenin alüminyum üst ve alt kısımları Türkiye'den gelen özel dokulu bir boya ile boyanmıştır. Caminin içinde kullanılan 18mm yün halılar özel olarak tasarlanmış ve Türkiye'den ithal edilmiştir.

Ayrıca, minber, korkuluk, kürsü ve zemin kattaki Bursa tarzı ahşap kemerler ölçüye göre yapılmış olup, Türkiye'den gelen usta bir hattat, caminin iç kısmına sanatsal hatlar uygulamıştır. Mihrap (dua nişi) mermerden özel olarak inşa edilmiştir. Cami, 7 avize ile 25 aplikten oluşan 9 metre çapında merkezi bir avize ile aydınlatılmaktadır. Ayrıca, içeride ve dışarıda 8 kameralı bir kamera güvenlik sistemi kurulmuştur.




#Gine
#Konakri
#Ahmet Albayrak
#Recep Tayyip Erdoğan Cami

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