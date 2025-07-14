Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Yeni fakülteler ve enstitüler kuruldu

Anadolu Üniversitesinin İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi, Karabük Üniversitesinin Teknoloji Fakültesi ve Fen Fakültesi, Kastamonu Üniversitesinin Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesinin Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Çalışmaları Enstitüsü, Biyoteknoloji Enstitüsü ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü kapatıldı.