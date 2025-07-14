Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Yeni fakülteler ve enstitüler kuruldu

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte, yüksekokul ve enstitülerin kurulması, bazı fakülte ve enstitülerin kapatılması ile bazı fakültelerin adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre,
Hacettepe Üniversitesi
ne bağlı Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi,
Anadolu Üniversites
ine bağlı Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi,
Karabük Üniversitesi
ne bağlı Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi,
Kayseri Üniversitesi
ne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu,
İstanbul Atlas Üniversitesi
ne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu,
Gazi Üniversitesi
ne bağlı Nörobilim ve Nöroteknoloji Enstitüsü,
Ege Üniversitesi
ne bağlı Emine Erdoğan Tohum Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü,
Kastamonu Üniversitesi
ne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,
Yeditepe Üniversitesi
ne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
ne bağlı Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü kuruldu.
- Karar kapsamında,Anadolu Üniversitesinin İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi, Karabük Üniversitesinin Teknoloji Fakültesi ve Fen Fakültesi, Kastamonu Üniversitesinin Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesinin Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Çalışmaları Enstitüsü, Biyoteknoloji Enstitüsü ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü kapatıldı.
Ayrıca,
Karabük Üniversitesinin Edebiyat Fakültesinin adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesinin İslami İlimler Fakültesinin adı da İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi.
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