Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) İsrail aleyhine açtığı “soykırım” davasına ilişkin, “Şu an itibarıyla savunmalarını zaten yapmaya başladılar. Fakat bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler ciddi manada Lahey’de iş görüyor. Bu belgeleri artırarak vermeye devam edeceğiz ve inanıyorum ki şu anda bizim o teslim ettiğimiz belgeler, ağırlıklı olarak görsel belgeler de söz konusu ve bu belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır. Çünkü Lahey Adalet Divanı’nın adaletine de inanıyoruz” dedi.





SAVUNMA DEĞİL TAARRUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’nin çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, dün itibarıyla İsrail’in kendini savunduğunu kaydederek, şöyle devam etti: “Savunurken de tabii savunmadan falan bahsediyor, nasıl bir savunmaysa? İsrail burada savunma değil taarruzla, bir defa açık hava hapishanesi durumunda olan Filistin’e karşı ayın 7’sinden itibaren bölgeyi kan gölüne çevirdi. Düşünün 22-23 bin orada sadece Filistinliyi öldürdüler, şehit ettiler. Biz de alabildiğimiz kadarını çocuklardan, kadınlardan, yaşlılardan alıp şu anda hastanelerimizde tedavi ettiriyoruz. Önümüzde bunların hepsini görüyoruz.”





Kızıldeniz’i kan gölüne çevirecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İngiltere ve ABD’nin Yemen’e yönelik başlattığı saldırıya” ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: “Bir defa orantılı bir eylem söz konusu değil. Yani bu yapılanların hepsi de orantısız bir güç kullanımıdır. O orantısız güç kullanımını şu anda Amerika, aynı şekilde İsrail Filistin’de de yapmakta. İran bütün bunların karşısında kendini nasıl korur, ona bakmakta. İngiltere zaten Amerika’yla beraber bu süreç içerisinde hep adımını atmıştır, atmaya devam ediyor. Tabii şu anda Kızıldeniz’i malum bunlar adeta kan gölüne çevirme hevesi içerisindeler. Yemen Husilerle şu anda bütün güçlerini kullanmak suretiyle bölgede ister Amerika olsun ister İngiltere olsun, onlara karşı gereken cevabı verdiğini ve vereceğini söylüyor. Şimdi bu konuda en ufak bir rehavete yer olmadığını da ifade ediyorlar. Şu anda çok değişik kanallardan değişik haberler alıyoruz. Husilerin gerek Amerika’ya karşı gerek İngiltere’ye karşı çok başarılı savunmalar yaptığını, başarılı cevaplar verdiğini farklı kanallardan alıyoruz.”





Muhalefet hüsran yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin soruya, “Bildiğiniz gibi Cumhur İttifakı olarak bizim başından itibaren gayet samimi bir havada, Cumhur İttifakı olarak neler yapabiliriz, arkadaşlarımız çalışmaları sürdürüyor, arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarda geldikleri nokta nedir, bunların değerlendirmesini yapıyoruz. Yine Devlet Bey’le dün bu minval üzerine çalışmamızı yaptık. Çok çok emin adımlarla inanıyoruz ki bu seçimlerde Cumhur İttifakı karşı yakada olanlara beklemediği bir hüsranı yaşatacaktır.” yanıtını verdi.





Şehitler için aday tanıtımı iptal

Dün akşam Irak’ın kuzeyinden gelen şehit haberleri sonrası AK Parti’nin yerel seçimler için hafta sonu Ankara’da gerçekleşecek aday tanıtım toplantısı iptal edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin 14 Ocak Pazar günü yapacağı aday tanıtım toplantısının iptal edildiğini bildirdi. Çelik, “Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir” dedi.



