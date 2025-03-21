Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Nevruz ateşini yaktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığınca organize edilen programa katılmak üzere Haliç Kongre Merkezi'ne geldi.

Nevruz geleneği olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanvekili Celal Adan yumurta tokuşturdu. Erdoğan, Türki cumhuriyetlerden gelen ve geleneksel kıyafetleriyle çadırların kurulduğu alanda bekleyen gençlerle de sohbet etti.