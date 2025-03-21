Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Nevruz ateşini yaktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Nevruz ateşini yaktı. Erdoğan, alkışlar eşliğinde ateşin üzerinden atladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığınca organize edilen programa katılmak üzere Haliç Kongre Merkezi'ne geldi.
Nevruz geleneği olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanvekili Celal Adan yumurta tokuşturdu. Erdoğan, Türki cumhuriyetlerden gelen ve geleneksel kıyafetleriyle çadırların kurulduğu alanda bekleyen gençlerle de sohbet etti.
Nevruz ateşini yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kongre merkezinin dışına kurulan etkinlik alanında meşaleyle nevruz ateşini yaktı. İlk olarak Zorlu, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan, alkışlar eşliğinde ateşin üzerinden atladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de nevruz ateşinin üzerinden atlayarak geçti.