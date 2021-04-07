Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. 104 amiralin darbe imalı bildirisiyle yeniden gündeme oturan Kanal İstanbul projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kanal İstanbul hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı. ÇED raporları tamamlandı. Toplam 500 bin nüfuslu şehir, İstanbul'un depreme hazırlık sürecini hızlandıracak. Projeye etaplar halinde ihalelerle başlıyoruz. Kanal İstanbul'un temelini yaz aylarında atacağız. " dedi.

"Yeni bir nefes borusu olacak"

Kanal İstanbul projesiyle ilgili ayrıntıları da paylaşan Erdoğan, "İnşa edeceğimiz 45 kilometre uzunluğa, 21 metre derinliğe, 275 metre taban genişliğine, en dar yerinde 360 metre su yüzeyi genişliğine sahip Kanal İstanbul, bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır" diye konuştu.

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Büyük projeye karşı çıkan muhalefete de net mesaj veren Erdoğan, "Siz isteseniz de istemeseniz de biz Kanal İstanbulu yapacağız" diye konuştu.

GÜNDEM Kanal İstanbul Montrö’yü bağlamaz

OYNAT 01:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizin döneminizde dünyada hava ambulans, palet ambulans yok muydu? Siz neredeydiniz? Sizin aklınız yok muydu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu. Erdoğan sağlık sistemi eleştirileri üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Erdoğan, 'CHP'nin iktidar olduğu dönemler yok muydu bu ülkede? O zaman dünyada ambulanslar yok muydu? Uçak ambulanslar yok muydu? Palet ambulanslar yok muydu? Siz neredeydiniz? Sizin aklınız yok muydu?' diye konuştu BiP'te paylaş

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OYNAT 01:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'sahra hastanesi' tepkisi: Senin ona gücün yetmez, o bizim şanımızdandır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu. Sağlık hizmetleri konusunda CHP'nin eleştirilerine değinen Erdoğan, 'Bunlar ne yapar... İşte Adana'da pazar yerini hastane diye, hatta sahra da demiyorlar edepten yoksun olmayalım diye. Diyorlar ki, 'bak işte biz hastane yaptık.' Senin ona hiçbir zaman asla gücün yetmez. O bizim şanımızdandır.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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Proje çalışmaları hızla sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şu an itibariyle, Kanal İstanbul’un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir. Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim'' şeklinde konuşmuştu.

OYNAT 01:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yalanını rakamlarla ortaya koydu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Pati Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl 99 bin esnafımızın işini terk ettiğini söyledi. Doğru ifade değil. Aynı dönemde 365 bin esnaf işe başlama bildiriminde bulunmuştur. Sen ne zaman doğru konuşacaksın Kılıçdaroğlu?' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekli generallerin merkezinde CHP’nin kendisi vardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 104 amiralin darbe imalı bildirisinin ardında, CHP'nin kendisi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,'Oturduğu koltuğa mide bulandırıcı bir kaset kumasıyla getirilen bu zata, diyet olarak darbecilerin sözcülüğü vazifesinin tevdi edildiği anlaşılıyor. Kendi iktidarını, ülkenin ve milletin felaketinde gören bu habis zihniyeti en az teröristler ve darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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EKONOMİ Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

EKONOMİ Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan "Kanal İstanbul'u yapacağız" mesajı

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbe imalı bildirinin arkasında CHP var