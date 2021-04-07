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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul projesiyle ilgili bilgiler veren Erdoğan, "Kanal İstanbul hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı. ÇED raporları tamamlandı. Toplam 500 bin nüfuslu şehir, İstanbul'un depreme hazırlık sürecini hızlandıracak." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. 104 amiralin darbe imalı bildirisiyle yeniden gündeme oturan Kanal İstanbul projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kanal İstanbul hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı. ÇED raporları tamamlandı. Toplam 500 bin nüfuslu şehir, İstanbul'un depreme hazırlık sürecini hızlandıracak. Projeye etaplar halinde ihalelerle başlıyoruz. Kanal İstanbul'un temelini yaz aylarında atacağız. " dedi.

"Yeni bir nefes borusu olacak"

Kanal İstanbul projesiyle ilgili ayrıntıları da paylaşan Erdoğan, "İnşa edeceğimiz 45 kilometre uzunluğa, 21 metre derinliğe, 275 metre taban genişliğine, en dar yerinde 360 metre su yüzeyi genişliğine sahip Kanal İstanbul, bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır" diye konuştu.


Büyük projeye karşı çıkan muhalefete de net mesaj veren Erdoğan, "Siz isteseniz de istemeseniz de biz Kanal İstanbulu yapacağız" diye konuştu.

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Proje çalışmaları hızla sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şu an itibariyle, Kanal İstanbul’un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir. Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim'' şeklinde konuşmuştu.

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