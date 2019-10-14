Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç konusunda kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'ye hareketi öncesinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Türk Konseyi 7. Zirvesi'ne katılmak üzere Bakü'ye gideceğini belirten Erdoğan, "Türk Konseyi 7. Zirvesi pek çok açıdan tarihe kayıt düşecektir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türk dünyası içindeki dayanışmanın her geçen gün daha da pekişmesi, iş birliğimizin daha da güçlenmesi bizler için iftihar vesilesidir."

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Erdoğan, zirvede Barış Pınarı Harekatımız hakkında da kapsamlı bilgi vereceklerini bildirdi.

Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda Kobani'nin durumuyla ilgili şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız."

"Biz doğruyu anlatmaya gayret edeceğiz"

Yabancı basının harekat ile ilgili manipülasyon yaptığı iddiasına ilişkin Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Her zaman bunların taktiği budur. Şu anda da yine aynı taktiği uyguluyorlar. Onlar kendi maharetlerini sergileyecekler, sahtekarlıklarını yapacaklar, biz ise doğruyu anlatmaya gayret edeceğiz. Bunlar bizi yıldırmasın."

OYNAT 00:00 Resulayn'daki PKK/YPG'li teröristlerin kaçış anları kamerada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da teröristlerin kaçış anları görüntülendi.

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"Siz müttefikinizin yanında mı teröristlerin yanında mı yer alacaksınız"

Erdoğan, "Siz bir NATO üyesi müttefikinizin yanında mı yer alacaksınız, bu teröristlerin yanında mı yer alacaksınız? Tabii cevap veremiyorlar" diye konuştu.

Türkiye'nin karşında bir terör örgütü olduğunun altını çizen Erdoğan, şu ifadelerini kullandı:

"Biz devletiz. Karşımızda bir terör örgütü var. Dolayısıyla terör örgütüyle savaş olmaz, mücadele olur."

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"Etkisiz hale getirilenlerin sayısı 550'ye ulaştı"

Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen noktayla ilgili bilgi veren Erdoğan, etkisiz hale getirilenlerin sayısı 550'ye ulaştığını söyledi.

Erdoğan, NATO'nun harekat ile ilgili duruşuna ilişkin, şunları kaydetti:

"(NATO Genel Sekreteri Stoltenberg) Onun duruşu çok çok farklı ama üye ülkelerin bir kısmının duruşu farklı."