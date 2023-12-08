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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ve suç ortaklarının cezası ibretlik olmalı

Altı yıl aranın ardından Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında Atina’yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Gazze'deki insanlık dışı soykırımla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Kasabı Netenyahu için, "Netanyahu ve suç ortaklarının tüm soykırımcılara ibret olacak bir ceza almaları lazımdır. Kimsenin aklına bir daha sivil öldürmek, hastane bombalamak, pazar yeri vurmak gelememesi için bu yargılama çok önemli. Çünkü hesabı sorulmayan katliamlar, soykırımlar tekrarlanır." ifadelerini kullandı.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
13:30 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Gazze Kasabı Netanyahu ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan,
"Netanyahu ve suç ortaklarının tüm soykırımcılara ibret olacak bir ceza almaları lazımdır. Kimsenin aklına bir daha sivil öldürmek, hastane bombalamak, pazar yeri vurmak gelememesi için bu yargılama çok önemli. Çünkü hesabı sorulmayan katliamlar, soykırımlar tekrarlanır."
ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sadece muhalefetin değil kendi seçmeninin de eleştirilerine maruz kalıyor ve İsrail halkı yüksek sesle artık iktidardan gitmesi gerektiğini söylüyor. Koltuğunu muhafaza etmek için savaşı uzattığına dair analizler var. Ama bir taraftan çatışmaların şiddetlenmesiyle ekonomik yardımları da kesiliyor İsrail'in. Dünya çapında boykotlar var ve İsrail ekonomik bir krize girmek üzere, halkın tepkisi daha da artıyor böyle olunca. Fakat bir inanış var. Netanyahu giderse savaşın seyri değişir, barış sürecine girilir diye. Buna inanmak ne kadar gerçekçi?"
sorusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu cevabı verdi;

"Netanyahu giderse orada barış egemen olur vurgusu önemli. Ancak şu an itibarıyla bir gerçek var ki, Netanyahu bu soykırımı siyasi ömrünü uzatmak, yargılanmaktan kaçmak için de yapıyor. Biliyorsunuz, Netanyahu bir yargı süreci içindeydi, hatta hakkında mahkumiyet kararlarının verileceği konuşuluyordu. Böyle bir süreçte İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısı patlak verdi. Şimdi de “bu saldırıları ne kadar uzatırsa yargılanma olayından da o denli kendimi kurtarabilirim” düşüncesi içinde bu süreci uzatıyor. Netanyahu daha önce de söylediğim gibi gerçekten bir Gazze katilidir, kasabıdır ne derseniz deyin. Bu sıfatların hepsi ona yakışır. "

Miloseviç nasıl yargılandıysa...

"Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde nasıl Miloseviç yargılandıysa aynı şekilde Gazze Kasabı Netanyahu ve onunla birlikte hareket eden İsrailli ve İsrail dışı bütün siyasetçilerinde yargılanması gerekir. Biz bunun 3 bin kadar avukat ile takibini yapıyoruz. Türkiye dışından birçok ülkeden bu işi takip eden avukatlar hatta savcılar var. Biz de takibini sürdüreceğiz. Derdimiz bu soykırımın bir an önce sonlandırılması ve suçluların cezalandırılmasıdır. Netanyahu ve suç ortaklarının tüm soykırımcılara ibret olacak bir ceza almaları lazımdır. Kimsenin aklına bir daha sivil öldürmek, hastane bombalamak, pazar yeri vurmak gelememesi için bu yargılama çok önemli. Çünkü hesabı sorulmayan katliamlar, soykırımlar tekrarlanır. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a enerjide işbirliği mesajı: İmkan tanıyabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a enerjide işbirliği mesajı: İmkan tanıyabiliriz

Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında Atina’yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Yunanistan ile enerji alanında işbirliğinin genişletilebileceğini kaydetti. Erdoğan, "Sinop’ta inşa edilecek nükleer santralimizin enerjisinden Yunanistan'a da imkan tanıyabiliriz" ifadelerini kullandı. Gazze'de yaşananlarda ilgili olarak Batı dünyasından sadece İspanya'nın ses çıkardığını söyleyen Erdoğan, ''İspanya Başbakanı Sanchez Batı ülkeleri içerisinde gerçekten en yiğidi çıktı. Bütün olumsuzluklara rağmen, Sanchez ileri giderek Filistin'in Avrupa Birliği ülkeleri tarafından tanınması noktasında kararlılığını ortaya koydu. Onun için ben kendisini alkışlıyorum'' açıklamasında bulundu.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#Netanyahu
#Gazze
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