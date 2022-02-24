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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın harekatı kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Uluslararası Demokratlar Birliği heyetine hitap ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya harekatıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Rusya çok ağır maaliyet ödeyecek, operasyonları derhal durdurmalı. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusyanın harekatı kabul edilemez
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Rusya çok ağır maliyet ödeyecek, operasyonları derhal durdurmalı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum

Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir.

Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz.

Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, biraz önce görüştüğüm Sayın Zelenskiy'e de ifade ettim.

Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz.
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