Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın harekatı kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Heyetini Kabulü'nde konuşuyor. https://t.co/iE8ub0KNm0
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Heyetini Kabulü'nde konuşuyor. https://t.co/iE8ub0KNm0— Yeni Şafak (@yenisafak) February 24, 2022
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:
Rusya çok ağır maliyet ödeyecek, operasyonları derhal durdurmalı.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum
Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir.
Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz.
Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, biraz önce görüştüğüm Sayın Zelenskiy'e de ifade ettim.
Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz.