Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Kızılay Türkiye'nin yüz akıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığı 'nın sosyal medya platformu X hesabı üzerinden, Türk Kızılay'ın 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.





Türk Kızılay'ın, 157 yıllık köklü tarihiyle milletimizin gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Erdoğan, kurumun afetlerden uluslararası yardımlara kadar geniş bir yelpazede yürüttüğü çalışmaları vurguladı.





"Geniş bir yelpazede çok kıymetli çalışmalar yürüten bir müessese"





Erdoğan, yayınladığı yıl dönümü mesajında şu ifadelere yer verdi:





Milletimizin medarıiftiharı olan Türk Kızılay, Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla bundan tam 157 sene önce kuruldu. Yoklukların ve yoksullukların olduğu bir dönemde Kızılay, milletimizin canıyla, kanıyla, dişi ve tırnağıyla inşa ettiği istiklal ve istikbal yolunun kilit taşlarından biri olmuştur. Türk Kızılay, geniş bir yelpazede çok kıymetli çalışmalar yürüten bir müessese haline gelmiştir.





"Köklü bir iyilik ordusudur"





Bugün Türk Kızılay, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, gençlikle ilgili çalışmalar, sosyal projeler ve eğitim faaliyetleri ile toplumumuzun her kesimine ulaşmaktadır. Özverili çalışmalarıyla gönüllüler, Kızılay'ın misyonunu gerçekleştirmekte ve tüm dünyadaki insanlara umut olmaktadır. Türk Kızılay, gerek tarihi gerekse hizmetleriyle kıvanç kaynağımız olan köklü bir iyilik ordusudur.





"Türk Kızılay Türkiye'nin yüz akıdır"





Türkiye'nin yüz akı Türk Kızılay, sadece sınırlarımız içinde değil, tüm kriz bölgelerinde de faaliyet göstermektedir. Filistin'de, Suriye'de, Somali'de, Afganistan'da, Bosna'da, Irak'ta ve daha pek çok yerde savaştan etkilenen insanların imdadına yetişmektedir. Ülkemizin desteğine ihtiyaç duyulan her yerde; salgınlarda, doğal afetlerde, mahrumiyet bölgelerinde en önde koşmaktadır. Mültecilerin, yoksulların, gariplerin ve mağdurların hayatlarına dokunmaktadır. Ne zaman gözler Hilal-i Ahmer'i arasa, Türk Kızılay tüm imkanlarıyla onlara umut ışığı olmuştur.





"Kuruluş yıl dönümünü kutluyorum"





Çalışanından gönüllüsüne, bağışçısından hayırseverine, bu hilali ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafında gururla dalgalandıran tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimizin bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye devam edeceği inancıyla, Türk Kızılay'ının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm gönüllülerini ve çalışanlarını en kalbi duygularımla selamlıyorum.











