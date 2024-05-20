Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin doğurganlık oranını işaret etti: Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve yaklaşık üç saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.









Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrasında Ermenistan'la yürüttüğü barış görüşmelerini de yakından takip ediyoruz.

Güney Kafkasya'da yakalanan tarihi fırsatın heba edilmemesini umuyoruz.

Bölgemizin istikrarsızlığından faydalanan yabancı düşmanlara fırsat verilmemeli, oyunlarına gelinmemeli.

Mevcut anayasanın Türkiye'yi taşıması mümkün değildir.

Yeni Yüzyıl'da Yeni Anayasa ülküsünü gerçeğe dönüştürmemiz gerektiğine inanıyorum.

Türk demokrasisi yeni bir anayasayı ülkemize kazandırarak darbe geleneğiyle hesaplaşmasını tamamlamalıdır.

İran Cumhurbaşkanı sayın Reisi ve beraberindeki heyetin vefat ettiği helikopter kazasında İHA'ların önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Akıncı zorlu hava şartlarına rağmen bölgede 7,5 saat arama tarama faaliyeti yaparak uçuş gerçekleştirdi.

Savunma sanayimizin ülkemizdeki belirli çevreler tarafından sık sık hedefe konduğunu biliyoruz.

Savunma sanayiinde 3 bin 500'den fazla firmamız Türkiye için çalışmaya devam etmektedir.

Rabbim Mehmetçiklerimizi her zaman ve her yerde muhafaza ve muzaffer eylesin.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ülkemize yaptığı resmi ziyaret ilişkilerimizde yeni sayfa açma irademizin en son göstergesi oldu.

Süreci kararlılıkla yürüteceğiz. Yunanistan'la kısa sürede kat ettiğimiz mesafe diğer ülkelere de örnek teşkil etmektedir.

Türkiye uzatılan eli hiç bir zaman havada bırakmaz. Bırakmayacaktır. Karşılıklı saygı ve anlayış temelinde çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur.

"Türkiye açısından varoluşsal bir felaket"

İnancımızın aileye atfettiği önem Anayasamızın 41'nci madde de yerini almıştır: 'Aile Türk toplumunun temelidir'

Aile, kültür emperyalizmine karşı en önemli kalemizdir.

Küreselleşmeyle birlikte çeşitlenen arzi durumlar toplumun çekirdeği olan aileyi pek çok riskle yüz yüze bırakıyor.

Parçalanmış ailelerin sayısı günden güne artıyor.

Aile şemsiyesinin altında büyümek daha da zorlaşıyor.

TÜİK'in 2023 yılı doğum istatistikleri endişe vericidir. Buna göre 2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızı 2023 yılında 1,51'e gerilemiştir. Yani nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındadır.

Bu Türkiye açısından varoluşsal bir felakettir, tehdittir. Mevcut durum ülkemiz açısından tolere edilebilir durumdan çıkmıştır.

Sapkın akımların meşrulaştırılmasına itiraz etmenin siyasi ve ekonomik maliyeti giderek yükseliyor.

"Toplumsal yozlaşmanın Truva atları"

Özgürlük maskesi altında rol model olarak gençlere takdim edilen tuhaf tiplerin toplumsal yozlaşmanın Truva atları olduğu açıktır.

Bu bilinçli bir politikadır.

Belediyelerin görevi kamusal alanda içkiyi özendirecek işler yapmak, gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değil, insanları alkol belasından uzak tutmaya çalışmak olmalıdır.

Biz bunların hiç birini masum adımlar olarak değerlendirmiyoruz.

Aile müessesi ile bireyin ruh ve vücut sağlığını tehdit eden her türlü politikanın karşısındayız.

Nesli ifsad edici girişimlere de müsammaha ile yaklaşmayacağız. Güçlü aile yapısının tesisi için üzerimize düşen her görevin sorumluluk bilinci ile adım adım planlayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bir günlük ulusal yas ilan edildi

İran'ın Filistin davasına verdiği güçlü desteği her zaman takdirle karşıladık.

Reisi'yi en son 24 Ocak'ta Ankara'da karşılamış, imzalanan anlaşmalarla ilişkilerimizi ileri seviyeye taşımıştık.

Kazadan sonra arama kurtarma çalışmalarına katılmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik.

İran'ın acılarını paylaşmak adına ülkemizde bir günlük yas ilan edilmesine karar verdik.

Ayrıntılar Geliyor...



