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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü: Türkiye barış için yoğun gayret ortaya koyuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin talebi üzerine gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, liderler Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele aldı. Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin barışı hakim kılmak için yoğun bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti.

20:15 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü.

Ana gündem Tahıl Koridoru Anlaşması

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin talebi üzerine gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, liderler Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele aldı.

"Türkiye barış için yoğun gayret ortaya koyuyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin barışı hakim kılmak için yoğun bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Ukrayna
#Tahıl Koridoru
#Zelenski
17 dakika önce
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