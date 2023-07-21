Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü: Türkiye barış için yoğun gayret ortaya koyuyor

Ankara’nın Ukrayna’nın NATO üyeliğine desteğini açıklaması ve yine aynı gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kırım-Tatar Türkleri lideri Mustafa Kırımlıoğlu ile görüşmesi Türkiye’nin sembolik olarak Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yanlışlığına vurgu yapmasının yanında Kırım konusunda Türkiye’nin hala hassas olduğunun bir kez daha altını çizmek içindir.