Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü: Türkiye barış için yoğun gayret ortaya koyuyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü.
Ana gündem Tahıl Koridoru Anlaşması
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin talebi üzerine gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, liderler Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele aldı.
"Türkiye barış için yoğun gayret ortaya koyuyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin barışı hakim kılmak için yoğun bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti.