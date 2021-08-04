Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'imar yetkisi' iddiasına yanıt: Dürüstse ispat etsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ormanlarda yapılaşma yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a verildiğini öne sürdü.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bir imzayla ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm Bakanına verdi. Her yer yandı kül oldu, derdi dağı taşı betonlaştırmak. Çok açık söylüyorum; tek bir tuğla dahi koymaya kalkarsanız, önce ekskavatörle beni çiğnemeniz gerekecek. Ormanlarımıza dokunamayacaksınız. Hadsizler!" dedi.

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'Dürüstse bunu ispat etmesi lazım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün konuk olduğu canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun iddiasını yalanladı.

"Bay Kemal'e benim bir cümlelik cevabım var. Benim Kültür ve Turizm Bakanı'na vermiş olduğum böyle bir yetki yok. Dürüstse bunu ispat etmesi lazım." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

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"Ormanlar yansın, biz beton yığını binalar inşa edelim... Haşa... Ben betona nasıl olur da sahip çıkarım. Böyle bir şey söz konusu değil. Bunlar ispatı gerektiren şeyler. Buradaki belediyeler CHP'li belediyeler. Buralarda imar planlamalarını yaparken buralara inşaat yapılırsa sorumlusu o belediyelerdir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde birçok yeri yıktık, yıkmaya devam ediyoruz. Bay Kemal bu yıkılan yerlerden, kaçak yapılardan haberin yok mu?

Bunlar diyorlar maki. Ne olursa olsun buralarda yapılaşmaya müsaade etmedik.

19 yıl içerisinde ey CHP, bizim diktiğimiz fidan değil 5 milyon 400 bin ağaç. Hala da dikmeye devam ediyoruz. Yanan yerler kel mi kalacak? Hemen anında ağaçlandıracağız. Belirli bir süre dolmadan dikim yapamıyorsunuz. Ben ağaç dikimini teşvik ediyorum. Neden? Bir an önce görülmeye değer hale gelsin. Şu belayı def ettikten sonra atacağımız adımlar ağaçlandırma üzerine olacak."