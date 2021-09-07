Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kongo'ya 'FETÖ' teşekkürü: Güçlü desteği sürdürmelerini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Kongo ile güvenlik ve terörle mücadele konularında iş birliğimize devam etmek istiyoruz.
FETÖ ile mücadelemize verdiği destekler için Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Kongo, FETÖ'nün okulunu Türkiye Maarif Vakfı'na devrederek ilişkilerimizi geliştirmiştir. Kongo'nun FETÖ ile mücadelemize verdiği güçlü desteği sürdürmesini bekliyoruz.
Kongo, Afrika kıtasındaki önemli bir ortağımızdır. Kongo'dan Cumhurbaşkanı seviyesinde yapılan bu tarihi ziyaret yeni kapıları açacaktır.
Afrika kıtasının sorunlarına yine Afrikalı kardeşlerimiz tarafından çözüm bulunacağına inanıyoruz.
Salgın döneminde gönderdiğimiz tıbbi yardımlarla Afrikalı kardeşlerimizin yanında olduk.
Kongo, Afrika'nın içinde küsuratını bir kenara bırakalım 2 milyon 400 bin metrekareye sahip bir ülke. Kazan-Kazan esasına dayalı yeni bir süreci başlatmak istiyoruz. Şu andaki ticaret hacmi iki ülkeyi yansıtacak boyutta değil. İlk aşamada 250 milyon dolarlık bir ticaret hacmi belirledik. Yarın İstanbul'da iş adamlarımızla bir araya gelecekler.
Kongo'ya iade-i ziyareti gerçekleştireceğiz. Ben de iş adamlarını yanıma alıp gideceğim. Yer altı ve yer üstü, savunmada, sanayide, tarımda neler yapabiliriz bunları konuşacağız.
KABİL HAVALİMANI'NIN İŞLETİLMESİ
Şu an itibarıyla Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili olumlu bir yaklaşımda bulunduk. Fakat geldiğimiz noktada bizim açımızdan olumlu gelişmeler yok. Biz bu tavrı koruduk, koruyoruz. Bizim prensiplerimize, yaklaşım tarzımıza olumlu yaklaşım olursa olumlu yaklaşım koyarız.
Bir geçici kabine açıklandı, bu geçici kabine nereye kadar devam eder bilmiyoruz. Bize düşen bu süreci dikkatle takip etmektir. Tüm Afganistan için hayırlı olsun.