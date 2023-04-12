Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Koltuk kavgasına tutuşanları ne tarih unutacaktır ne milletimiz affedecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde, bölgede görev alan belediyeler, arama kurtarma ekipleri ve depremzedeler ile bir araya geldiği iftar programında konuştu.Muhalefetin deprem üzerinden siyaset yaptığını belirten Erdoğan, "Kimin milletinin derdiyle dertlendiği, kiminin istismar peşinde koştuğu ortaya çıktı. Koltuk kavgasına tutuşanları ne tarih unutacaktır ne milletimiz affedecektir." sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:





Mübarek Ramazan ayının son 10 günü içerisindeyiz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne milletin evine hepiniz hoşgeldiniz. Tutuğunuz oruçların yaptığınız hayrın Allah katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Bu sene deprem felaketi sebebiyle ramazanı buruk geçiriyoruz. Sizler tüm burukluk içerisinde boş durmadınız, ilk andan itibaren hepiniz orada yerlerinizi aldınız. 11 ilimizi paylaştınız, ne gerekiyorsa canla başla çalışarak Depremzede kardeşlerimle hemhal oldunuz. Birileri dedikodular uydurdu. 50 bin insanımızı kaybettiğimiz afette sizler durmadınız koşturdunuz.









Enkaz kaldırma çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kalıcı konutlarımızı yoğun şekilde inşaatlar devam ederken, 1 yıl içerisinde tamamlama vaadimiz var. Bayrama kadar köy evlerinin bir kısmını teslim edeceğiz. Bunlarla beraber deprem bölgesinde çadır kentler kurduk. Konteyner kentler kurduk. Prefabrik konutlar kurduk. Bunlar rasgele olan işler değildi. Biz bunları ispat etmiş iktidarız. Bunları Van'da, Elazığ depreminde ve İzmir'de gösterdik. Nasıl söz verdiysek, konutları teslim ettik. Bu sözlerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz. Bizim derdimiz başka. Yaralılarımızı aynı zamanda KYK yurtlarında da barındırıyoruz. İstiyoruz ki, kimse benim halim ne olacak demesin.





Deprem zamanı atılan iftiralara sert yanıt





Bay bay Kemal denilen zat ve onun yavrucukları 'Online sistemle üniversite eğitimi olmaz' dediler. Covid'de bu işi yapmadık mı? 2 yıl boyunca. Şimdi işimiz Covid'den daha beter. Kardeşlerimizi acil olarak aç açık bırakmayacağız dedik. Biz dertliyiz. 850 bin yurtlarda iskan edebileceğimiz imkanımız var. Herkes de bundan memnun kaldı. Milletimizin tüm imkanları devletimizin tüm kurumlarıyla ilk andan itibaren deprem bölgesine koştuğuna şahit olduk. Devlet burada. AFAD bu işler için kuruldu. İlk andan itibaren her şeyiyle bölgede yerini aldı. 'Su yok' dediler. Biz her şeyi söyledik. Kullanma ile içme suyunu birbirine karıştırmayın dedik. İçme suyu için binlerce TIR gönderdik. Çadırlara girdiğimde görüyordum, blok blok su bidonları. İftiranın sonu yok. Kötü söz sahibinindir. Kimin milletinin derdiyle dertlendiği, kiminin istismar peşinde koştuğu ortaya çıktı. Koltuk kavgasına tutuşanları ne tarih unutacaktır ne milletimiz affedecektir.





"Partimize mensup 807 belediyemizin tamamını teyakkuza geçirdik"





İlk bir iki gün aksaklıklar yaşanmıştır. Devletin tüm kurumlarıyla seferber olduğuna, elini vicdanına koyan herkes şahittir. 90 farklı ülkeden gelen 11 bin arama kurtarma ekibi bize destek verdi. Toplam 272 bin kamu görevlimiz depremzedelerimizin yanında yer aldı. Son ana kadar arama kurtarma çalışmalarımızı sürdürdük. Sayısız mucizeye şahitlik ettik. Binlerce insanımızı yaralı olarak kurtarmayı başardık. Yıkıntıların altından aldığınız her canla, endişeyle bekleyen nice anne baba kardeşe umut oldunuz. Kullar olarak biz unutsak bile Rabbim bunu sizin sevap hanesine kaydedecektir. Kahramanlardan biri de belediyelerimizdir. Özellikle partimize mensup 807 belediyemizin tamamını teyakkuza geçirdik. Diğer partilere mensup belediyelerden de gayretle çalışanlar olduğunu biliyoruz. Arama kurtarma çalışmalarında, 284 belediyemiz AFAD ile birlikte çalıştı. Geri kalan 523 belediyemiz ise barınma, ısınma, hijyen gibi ihtiyaç malzeme tedariğinde lojistik destek sağladı.





"Yarın Malatya'da 100 bin konutun sözleşmesini yapacağız"





Şu an 324 mobil aş evi hizmet veriyor. Bu sene depremzedelerimizle dayanışmamızı göstermek üzere ramazan etkinliklerini deprem bölgesine kaydırdık. 250 kardeş belediyemiz bölgede çalışmayı sürdürecektir. Sıfır atık anlayışıyla çevreyi korumaya önem veriyoruz. Sıfır atık yönetiminde önemli olan tek kullanımlık ürünlerin azaltılması yönünde çalışma yapılabilir. Enkaz kaldırma çalışmalarımızı bayrama kadar tamamlayacağız. 650 bin yeni yuva yapmayı planlıyoruz. 85 bin konut yapım süreci başladı, 43 binin temeli atıldı. Yarın Malatya'da 100 bin konutun sözleşmesini yaparak, yıl sonunda 319 bine tamamlamış olacağız. Küçük sanayi bölgelerimizi 6 bin iş yeri yaparak ayağa kaldıracağız. 14 Mayıs'taki seçimlerde milletimizin kavga ve didişmenin eksik olmadığı 7'li koalisyon yerine tercihini hizmet siyasetinden yana kullanacağını biliyorum.











