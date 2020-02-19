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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni darbe girişimi iddialarına çarpıcı mesaj: Oyuna gelmeyelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni darbe girişimi iddiaları ile ilgili bir soruya ''Bunlar tamamen kampanya, oyuna gelmeyelim'' yanıtını verdi. Erdoğan, Osman Kavala hakkındaki gözaltı kararına ilişkin de ''Bu karara saygı duymak lazım'' ifadelerini kullandı. Erdoğan, ayrıca, Osman Kavala kararıyla ilgili, "Saygı duymak lazım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni darbe girişimi iddiaları ile ilgili bir soruya da cevap verdi. Erdoğan, 'Bunlar tamamen kampanya, oyuna gelmeyelim' ifadelerini kullandı.

Gezi olayları davası hakkında da değerlendirmede bulunan Erdoğan, "İşine gelen yargının verdiği olumlu karara, 'Yargı iyi karar verdi.' derken, işlerine gelmeyen karar için niçin yargıyı eleştirme yoluna gidiyorlar. Yargı bir kısmını tahliye etti, Kavala ile ilgili de bu kararı verdi. Saygı duymaları lazım" dedi.

AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

YENİ DARBE GİRİŞİMİ SÖYLENTİLERİ

Darbe söylentileri yeni kampanya oyuna gelinmesin, vatana millete ihanettir.

Bundan sonra böyle bir şey de kat be kat bedelini öderler. Böyle bir şey söz konusu değil, anmak bile bize haram. Bu ülke 15 Temmuz’u yaşadı, millet gereken cevabı verdiler.

OSMAN KAVALA HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu karara saygı duymak lazım.

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