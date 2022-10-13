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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Yeniden Asya Girişimi'' vurgusu: İş birliğimizi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Asya Girişimi ile kıta ülkeleriyle ikili ve bölgesel platformlarda iş birliğinin sürdürüleceğini kaydetti.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Yeniden Asya Girişimi vurgusu: İş birliğimizi sürdüreceğiz
Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan temaslarının ardından yurda dönüşünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi ile Asya'da İş Birliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Astana Zirvesi'ni tamamlayarak ülkemize döndük. Yeniden Asya Girişimimiz ile kıta ülkeleriyle ikili ve bölgesel platformlarda iş birliğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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