Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'ın Ege'de ABD destekli silahlanmasına tepki: Tedbirimiz var şimdi o düşünsün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşü aralarında Yeni Şafak Gazetesi yazarı Nuriye Çakmak Çelik'in de bulunduğu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yunanistan'ın Adalar üzerindeki provokasyonları ve ihlalleri devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, komşuyu 'Bir gece ansızın gelebiliriz' uyarısını yineledi.

'TEDBİRİMİZ VAR HER ŞEYİMİZ HAZIR'

Yunanistan'ı ve ABD'yi Ege'deki adaları silahlandırma konusunda uyarmaya devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Tabii bu konuda uyarılarımızı yapıyoruz. Amerika'yla da bu konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığımız muhatabıyla görüşüyor. Hatta şu anda NATO Savunma Bakanları Toplantısı vardı. Bakanımız da bu toplantılarda muhataplarıyla bu konuları etraflıca görüşme fırsatını buldu. Neticesini dönünce Hulusi Paşa'yla görüşeceğiz. Dedeağaç’ta veya farklı adalarda yapılanları elbette görüyoruz. Biz zırhımızı kuşandıktan sonra tedbirlerimizi aldıktan sonra bize bunlar hiç ürküntü vermez. Tedbirimiz var, her şeyimiz hazır. Dolayısıyla da adımlarımızı buna göre atıyoruz. O düşünsün.

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OYNAT 03:32 Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin desteğiyle Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına tepki: Eğreti ata binen çabuk düşer Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına da tepki gösteren dışişleri bakanı, 'Yunanistan Türkiye'nin küresel aktör olmasından rahatsız. Eğreti ata binen çabuk düşer. Benim arkamda ABD var AB var deyip durmayın. Karşında güçlü bir Türkiye var. Nefret kin kusuyorsun. Tarihte Türk askeri sizi denize denize döktü, hazmedememişsin her yerde Türk düşmanlığı yapıyorsun' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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DÜNYA Yunanistan yine provokasyon peşinde: İstanköy'e sözde 'Pontus Soykırımı Anıtı' diktiler

'BU İŞİN TARİHİ OLMAZ'

Bu işin tarihi olmaz. Bir gece ansızın gelebiliriz o ayrı. Tarihi kayda girecek. Ama burada tarih verilmez. Nerede, ne olacağı, ne zaman olacağı konuşulur mu?" ifadelerini kullandı.