Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine Sinan Oğan da eşlik edecek

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda ATA İttifakı’nın aday olarak gösterdiği Sinan Oğan, Ankara’daki bir otelde basın toplantısı düzenledi. Oğan'ın ikinci turda Cumhur mu yoksa Millet İttifakı adayına mı destek vereceği belli oldu. Sinan Oğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini açıkladı.