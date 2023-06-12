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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine Sinan Oğan da eşlik edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Haziran’daki Azerbaycan ziyaretine Sinan Oğan da katılacak. Oğan’ın Bakü’de yapılacak Türkiye ve Azerbaycan heyetler arası görüşmede yer alması bekleniyor.

11:44 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Haziran’daki Azerbaycan ziyaretine Sinan Oğan da katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Haziran’daki Azerbaycan ziyaretine Sinan Oğan da katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimden sonra ilk ziyareti bugün KKTC'ye gerçekleştirecek. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek olan Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki yol haritasına ilişkin mesajlar verecek.

İkinci durak Azerbaycan

Yarınki durağı Azerbaycan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı İlham Aliyev ile Ankara-Bakü hattında iş birliğinin artırılması ve Kafkaslar'daki barış ve istikrar konuları ele alınacak.

Sinan Oğan da Erdoğan'a eşlik edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine Sinan Oğan da eşlik edecek. Oğan'ın iki ülke arasında gerçekleşecek heyetler arası görüşmelerde yer alması bekleniyor.



#Sinan Oğan
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Azerbaycan
34 dakika önce
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